اليوم السابع
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هاشتاج "الكويت_ومصر_واحد" ضمن الأكثر تداولا في الكويت

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 01:31 م
هاشتاج "الكويت_ومصر_واحد" ضمن الأكثر تداولا في الكويت
الكويت (أ ش أ)

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وجه المصريون والكويتيون ضربة موجعة لجماعة الاخوان الإرهابية، وكتائبها الالكترونية الخبيثة، التي تسعى لدس الفتنة بين الشعبين الشقيقين عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث جاء هاشتاج #الكويت_ومصر_واحد، على موقع (تويتر)، الذي يعد الأكثر تداولا في الكويت، ضمن الأكثر تداولا.

وقال المغرد الكويتي د. متفائل على صفحته على "تويتر" عن مصر، "أحبها لظلها الظليل بين المروج الخضر والنخيل، نباتها ما أينعه، مفضضا مذهبا، ونيلها ما ابدعه، يختال ما بين الرُبا..كويتنا وعشقنا وأمننا، ملاذ روح مستقر في يومنا وأمسنا وفي غد به الرخاء مزدهر".

ومن جانبه، قال المغرد المصري محمد جبريل، :"تحيا مصر والكويت رغم أنف أي حاقد أو خائن أو مستأجرة أو مستأجرة"، في حين قال المغرد الكويتي دانة،:"عاشو المجبوس والطعمية، وأخيرا هدت الأوضاع"، بينما قال المغرد الكويتي فواز السبيعي، :"‏الشعب الكويتي والمصرى محد يقدر يستغنى عن الثاني ،علاقات رائعة  منذ القدم وحتى يومنا هذا".

 بينما قالت المغردة الكويتية سلوى 1510،:"الفتنة نائمة، لعن الله من أيقظها، لو سألت مصري، عمر كويتي أهانك، هيقول لأ، ولو سألت كويتي، هيجاوب نفس الكلام..القرف كله بيجي من حسابات وهمية وشوية عيال مالهمش أصل، قاصدين كل ده. مصر والكويت اكبر من كدة يا جماعة".

وقال المغرد الكويتي سعود الركيبي،:"لا للفتنة بين الأشقاء مصر والكويت"، في حين قال المغرد (اللهم أحفظ الكويت)،:"لن ينجح مخطط الحزب الاخونجي والعصملي والفرس والدولة الصغيرة جدا جدا ... موتوا بغيضكم يا اعداء الاسلام"، بينما قال المغرد (مصر خط أحمر)،:"حفظ الله مصر والكويت الشقيقة"، في حين قال المغرد الكويتي فهد علي الجميلي، وأشار صورة للمذيع الهارب معتز مطر،:"‏أقسم بالله ي جماعه، ترا كل هالمشاكل صارت من ورا هذا المرتشي، يعني كاشخ صابغ شعره ابيض".

 

 

 


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