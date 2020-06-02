اليوم السابع
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ننشر خطاب موافقة وزيرة الصحة على تسعيرة عزل مصابى بالمستشفيات الخاصة

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 02:52 ص
ننشر خطاب موافقة وزيرة الصحة على تسعيرة عزل مصابى بالمستشفيات الخاصة كورونا
كتب وليد عبد السلام

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كشف خطاب موجه من الدكتور محمد عبد الوهاب، رئيس قطاع مكتب وزيرة الصحة والسكان إلي الدكتورة نهال الشاعر رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية بناء علي تعليمات رئيس الوزراء بضبط أسعار العلاج لكورونا بالمستشفيات الخاصة عن تحديد تسعيرة العلاج باليوم للمرضى بداخلها .
 
وذكر الخطاب أنه بعد العرض علي وزيرة الصحة بسبب العديد من الشكاوى بالمغالاة في تسعيرة العلاج لكورونا بالمستشفيات والتى لا تتناسب مع تكلفة الخدمة المقدمة فقد تم تحديد الأسعار بشكل تقريبي .
 
 
 
وجاءت موافقة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بأن تكلفة العزل بالقسم الداخلي تتراوح من 1500 إلي 3000 جنيه وتكلفة العزل بالرعاية المركزة شاملة جهاز تنفس صناعي تتراوح من 7500 جنيه وحتي 10000 جنيه وتكلفة اليوم فى الرعاية بدون جهاز تنفس صناعي من 5000جنية وحتي 7000جنيه.
 
وقالت وزيرة الصحة والسكان إن الأسعار شاملة الخدمة والمستلزمات وأجور الأطباء والتمريض والإقامة بالكامل وكذلك التحاليل والأشعة مشيرة إلي تولي العلاج الحر والتراخيض الطبية مسؤلية التنفيذ  .
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الصحة

كورونا

المستشفيات الخاصة

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