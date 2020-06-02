نائب محافظ سوهاج يتفقد أعمال خطة مبادرة " حياة كريمة" فى قرى جهينة

سوهاج - عمرو خلف

تفقد الدكتور أحمد سامى القاضي نائب محافظ سوهاج أعمال تطوير قريتي "أبو بكر الصديق، وعلى بن ابي طالب " بمركز ومدينة جهينة، ضمن خطة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، يرافقه ممدوح عباس رئيس المركز، وعدد من أعضاء المتابعة بوحدة المبادرة بالمحافظة .

وتفقد نائب المحافظ مشروعات قرية أبو بكر الصديق، حيث تم الانتهاء من رصف طريق داخلي بالقرية بطول 2كيلو ويخدم عدد 8573 نسمة من أهالي القرية، بنسبة التنفيذ 100% ، والإنتهاء من مد وتدعيم شبكات الكهرباء ب 46عمود جهد منخفض 350/8 للوصلات، بنسبة تنفيذ 100% ، كما تفقد مشروعات قرية علي بن أبي طالب، حيث الانتهاء من رصف داخلي بالقرية بطول 2 كيلو متر والذى يخدم عدد 5648 نسمة من أهالي القرية، بنسبة تنفيذ 100%، كما تم شراء مهمات إنارة وتركيب كشافات ليد 100 وات، بنسبة تنفيذ 100% .

وعقد " القاضي " إجتماعا بحضور المهندس طارق الوراقى السكرتير العام المساعد واعضاء وحدة حياة كريمة بديوان عام المحافظة تناول عرض مؤشرات الموقف التنفيذي النهائي للمشروعات الإضافية المعتمدة من وزارتي التخطيط والتنمية المحلية بمبادرة حياة كريمة " المرحلة الأولى" 29 قرية، باعتماد مالى 102 مليون جنيه، حيث وصلت نسبة التنفيذ لمشروعات الطرق 100 ٪، ومشروعات الكهرباء 90%، بينما وصلت مشروعات البنية التحتية وتطوير مراكز الشباب، والوحدات البيطرية، والوحدات الصحية 85%، وبعض الخدمات الآخرى من شراء حاويات قمامة، وسيارات ربع نقل وصلت نسبة التنفيذ بها 95%.