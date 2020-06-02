اليوم السابع
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نائب محافظ سوهاج يتفقد المستشفى العام بعد ادراجها ضمن مستشفيات العزل

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 11:51 ص
نائب محافظ سوهاج يتفقد المستشفى العام بعد ادراجها ضمن مستشفيات العزل نائب المحافظ يتفقد مستشفى سوهاج العام
سوهاج - عمرو خلف

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تفقد الدكتور أحمد سامي القاضي ، نائب محافظ سوهاج مستشفى سوهاج العام ترافقه اللجنة المشكلة بقرار اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج للمرور على مستشفيات العزل، وضمت كلا من الدكتور هاني جمعية وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، ومسئولي المتابعة والتفتيش، وعدد من القيادات التنفيذية والطبية بالمحافظة.

وقال " القاضي " أن الجولة التفقدية للمستشفى جاءت بناء على توجيهات محافظ سوهاج، وقام نائب المحافظ بتفقد عدد من أقسام المستشفي المختلفة ومنها الإستقبال والطوارئ، واطمئن على تنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، حيث تم إدراج مستشفى سوهاج العام ضمن مستشفيات العزل لإستقبال حالات الإصابة ضن 17 مستشفى أخرى على مستوى المحافظة طبقا لإعلان وزارة الصحة منذ ايام

وفى وقت سابق تفقد الدكتور هانى جميعة ومكيل وزارة الصحة بسوهاج مركز القلب و الجهاز الهضمي  بعد أن تم اختباره وتجهيزه ليكون مستشفى عزل حالات كورونا ، وذلك برفقة كل من الدكتور عماد الحديدي مدير مركز القلب و الجهاز الهضمي بسوهاج ، والدكتورة  ايمان رياض  مدير ادارة الرقابة الداخلية بمديرية الصحة بسوهاج ، والدكتور سلامة الرشيدى منسق الإحالة لحالات الكوفيد 19، وتم تحديد أماكن  إستقبال المرضى بها لمتابعة و تحديد ما يلزم من اعمال تطوير ومستلزمات للغرف.

وأوضح الدكتور عماد  الحديدي مدير مركز القلب، أنه سيكون هناك عدد 16 غرفة عزل و غرفة غيار مقسمة على الطابق الثاني و الرابع ، بالاضافة الى العناية المركزة  ذات سعة سريرية عدد 10 أسرة وباقي الغرف سوف تحتوي على عدد 2 سرير لكل غرفة باجمالي سعة سريرية للغرف 32 سرير ، وعرض الدكتور الحديدي على وكيل الوزارة الخطة المتبعة لتقسيم الفريق الطبي  فى العناية والاقامة الداخلى ، وأضاف موضحا خط سير مرضى العناية المركزة  وهى دخول سيارة الاسعاف من البوابة القبلية للمركز ، ويقوم  الطبيب النوبتجى بالمعاينة و تحديد حالة المريض ما اذا كان يستوجب دخوله للعناية المركزة او من عدمه ، ويدخل المريض من المدخل الخلفي للمركز و ينقل الى غرفة الاقامة او العناية من خلال المصعد و يكون معه طبيب و ممرض.


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مستشفى سوهاج العام

الصحة

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