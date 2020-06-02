اليوم السابع
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نائب محافظ سوهاج ووكيل الصحة يتفقدان مستشفى سوهاج العام

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 07:17 ص
نائب محافظ سوهاج ووكيل الصحة يتفقدان مستشفى سوهاج العام جانب من الجولة
سوهاج محمود مقبول

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استقبل مستشفى سوهاج العام في ساعة متاخرة من مساء أمس الدكتور أحمد سامى القاضي نائب محافظ الإقاليم في جولة تفقديه رافقه فيها الدكتور هانى جميعه وكيل وزارة الصحة، وعدد من القيادات المحلية والطبية حيث قام نائب المحافظ بتفقد عدد من أقسام المستشفى المختلفة وفى مقدمتها الإستقبال والطوارئ وعددا من الأقسام الأخرى.

جاءت الجولة تنفيذا للتعليمات للتأكد من تنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا المستجد خاصة بعد إدارج مستشفى سوهاج العام ضمن مستشفيات العزل لإستقبال حالات الإصابة على مستوى المحافظة ضمن 17 مستشفى أخرى ضمن إعلان وزارة الصحة منذ عدة أيام.

يذكر أن مديرة الشئون الصحية بسوهاج أعلنت في بيان لها قبل ذلك أن الدكتور هاني جميعه وكيل الوزارة قام بتفقد أعمال تجهيز مركز القلب و الجهاز الهضمي ليصبح مستشفى عزل حالات كورونا على مستوى المحافظة رافقه في الجولة الدكتور عماد الحديدي مدير مركز القلب والجهاز الهضمي بسوهاج الدكتورة إيمان رياض مدير إدارة الرقابة الداخلية بمديرية الصحة بسوهاج الدكتور سلامة الرشيدى منسق الإحالة لحالات لكوفيد 19وقد قامت اللجنة بتفقد الأماكن والغرف المرتقب استقبال المرضى بها لمتابعة وتحديد ما يلزم من أعمال تطوير ومستلزمات للغرف.

ومن جانبه أوضح الدكتور الحديدي أنه سيكون هناك 16 غرفة عزل و غرفة غيار مقسمة على الطابق الثاني و الرابع ، بالإضافة إلى العناية المركزة  ذات سعة سريرية عدد 10 أسرة و باقي الغرف سوف تحتوي على عدد 2 سرير لكل غرفة باجمالي سعة سريرية للغرف32 سرير.

كما قام الحديدي تقديم الخطة المتبعة لتقسيم الفريق الطبي  فى العناية والاقامة الداخلى موضحا خط سير مرضى العناية المركزة ودخول سيارة الاسعاف من البوابة القبلية للمركز ويقوم  الطبيب النوبتجى بالمعاينة و تحديد حالة المريض ما اذا كان يستوجب دخوله للعناية المركزة أو من عدمه ويدخل المريض من المدخل الخلفي للمركز و ينقل إلى غرفة الاقامة او العناية من خلال المصعد و يكون معه طبيب و ممرض أو ممرضه.


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