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نائب محافظ السويس يتابع توافر المستلزمات الطبية بالمستشفيات.. صور

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 04:19 م
نائب محافظ السويس يتابع توافر المستلزمات الطبية بالمستشفيات.. صور جولة نائب محافظ السويس بالمستشفيات
السويس - السيد فلاح

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أجرى الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس، بناء على تكليف اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس وممثلًا عن مديرية الصحة للمرور على مستشفيات العزل ، للتأكيد على جدية العمل وتوفير العلاج والالتزام بكافة القرارات لحماية المريض والأطباء والتمريض ، ومتابعة توافر كافة مستلزمات وأدوات وملابس الوقاية الخاصة لجميع العاملين بمخازن الصحة وتوزيعها على الأطباء وهيئات التمرض بنسبة 100%.

كما تفقدت اللجنة مستشفى العزل داخل مستشفى السويس العام للتأكيد على الالتزام واتخاذ الإجراءات الوقائية لمجابهة الفيروس خلال العمل، مع التأكيد على استقبال الحالات المشتبه بها لإجراء الكشف والتشخيص، والعزل فى حالة الإصابة بالفيروس.

وأشار نائب محافظ السويس، خلال الجولة على انه جارى زيادة السعة الاستيعابية بتمويل من المحافظة بزيادة عدد الأسرة إلى 54 سريرًا إضافيًا بمستشفى الحميات مع توفير الأجهزة الطبية المطلوبة وشبكة غازات، مؤكدًا على مدير عام الصحة بتوفير كافة التسهيلات لتوصيل العلاج للمنازل للحالات المرضية والمخالطين الذين تم عزلهم بالمنازل.

وفى نهاية الجولة تفقد نائب محافظ السويس، واللجنة عدد من المراكز الطبية فى مختلف التخصصات داخل المستشفى العام للتاكيد على سير العمل واستقبال الحالات المرضية العادية والطارئة والكشف وصرف العلاج اللازم للمواطنين.

رافق نائب محافظ السويس، فى الجولة كلا من الدكتور فيصل جودة، مدير عام مديرية الصحة ووالدكتور يوسف خليفة، مدير مستشفى السويس العام وعدد من الأطباء المكلفين بمتابعة مستشفى العزل ومدير إدارة التمريض والصيدلية.

 

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جولة نائب محافظ السويس بالمستشفيات

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