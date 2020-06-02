اليوم السابع
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نائب محافظ الإسماعيلية يتفقد القنطرة غرب لمتابعة الإجراءات الاحترازية ..صور

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 05:03 م
نائب محافظ الإسماعيلية يتفقد القنطرة غرب لمتابعة الإجراءات الاحترازية ..صور نائب محافظ الاسماعيلية يتفقد الاجراءات الاحترازية
الإسماعيلية - السيد فلاح

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أجرى اليوم نائب محافظ الإسماعيلية بجولة ميدانية تفقدية بمدينة القنطرة غرب، وشملت جولة نائب محافظ الإسماعيلية تفقد وزيارة موقع سوق الخميس القديم، كما قام رئيس المدينة بعرض مقترح انشاء محلات لحل مشكلة الاشغالات بشوارع المدينة والشارع التجارى، كما رحب نائب المحافظ بالمقترح وأفاد بعرض المقترح على محافظ الإسماعيلية، وسرعه إنهاء الإجراءات والتنفيذ

كما شملت الجولة زيارة المجاورة السابعة بالمدينة ومعاينة مشكلة الصرف الصحى بالمنطقه، كما تقدم مدير منطقة القنطرة لمياه الشرب والصرف الصحى بعرض مقترح لرفع قدرة وتغير الخط الرئيسى بالمنطقة، وأكد نائب المحافظ بسرعة عمل مقايسة تقديرية للعرض والتنفيذ

كما تم زيارة محطة الصرف الصحى بمدينة القنطرة غرب لمتابعة إصلاح مشكلة الهبوط الأرضى أمام محطة الصرف والتأكيد على إنهاء الأعمال فى أسرع وقت. واختتمت الجولة بتفقد موقف سيارات الأجرة الجديد لمتابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتى وضعتها الدولة حفاظًا على صحة المواطنين

وأشاد نائب محافظ الإسماعيلية خلال الجولة بوعى المواطنين والسائقين واستجابتهم لقرارات الدولة، التى تهدف إلى الحفاظ على صحة وسلامة المواطنيين، كما طالب من المواطنيين بالبعد عن التجمعات والالتزام بالإجراءات الاحترازية بالوقاية.

 

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نائب محافظ الاسماعيلية يتفقد الاجراءات الاحترازية بمدينة القنطرة غرب

 

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نائب محافظ الاسماعيلية يتفقد الاجراءات الاحترازية بمدينة القنطرة غرب

 

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نائب محافظ الاسماعيلية يتفقد الاجراءات الاحترازية بمدينة القنطرة غرب

 

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نائب محافظ الاسماعيلية يتفقد الاجراءات الاحترازية بمدينة القنطرة غرب

 

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نائب محافظ الاسماعيلية يتفقد الاجراءات الاحترازية بمدينة القنطرة غرب

 

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نائب محافظ الاسماعيلية يتفقد الاجراءات الاحترازية بمدينة القنطرة غرب

 

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نائب محافظ الاسماعيلية يتفقد الاجراءات الاحترازية بمدينة القنطرة غرب

 


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