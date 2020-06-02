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معقمات وكمامات.. إيزى جيت تعلن خطط استئناف الطيران فى يوليو وأغسطس

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 07:10 م
معقمات وكمامات.. إيزى جيت تعلن خطط استئناف الطيران فى يوليو وأغسطس ايزى جيت
كتبت رباب فتحى

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أعلنت شركة الطيران البريطانية إيزي جيت عن خطط لاستئناف الرحلات الجوية عبر معظم خطوطها هذا الصيف، مع رحلات عطلة من جميع مطارات المملكة المتحدة في يوليو وأغسطس، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

 

وقالت الشركة إنها ستحلق نصف رحلاتها البالغ عددها 1.022 مسارًا في يوليو و 75٪ في أغسطس، لتصبح وتيرة التشغيل أقل بقليل من ثلث قدرتها العادية لموسم الذروة.

 

وتأتي الخطوة بعد أن أعلنت أنها ستخفض عدد الموظفين إلى 4500 بسبب انخفاض الطلب. في الشهر الماضي ، قالت إيزي جيت أنها ستعيد تشغيل بعض الرحلات الجوية البريطانية والأوروبية اعتبارًا من 15 يونيو ، حيث بدأ معدل الإصابة بـ كوفيد19 في الانخفاض في جميع أنحاء القارة.

 

وقالت الصحيفة إن الشركة أطلقت حملة تسويقية بما في ذلك بيع مقعد من بين كل 1 مليون رحلة بسعر 29.99 جنيهًا إسترلينيًا. قد يحتاج العملاء إلى بعض الإغراء بعد انتظار طويل حتى يتم استرداد الكثير مقابل الرحلات الجوية الملغاة من شركات الطيران أثناء الإغلاق المفروض بسبب فيروس كورونا.

 

قال روبرت كاري ، كبير مسؤولي التجارة والتخطيط في شركة إيزي جيت: “يسعدنا أن نعلن أننا سنحلق في الغالبية العظمى من شبكة خطوطنا عبر أوروبا ، مما يعني أنه لا يزال بإمكان العملاء الوصول إلى وجهتهم المختارة لقضاء عطلاتهم الصيفية هذا العام. يتم رفع قيود السفر وبدأ الطلب في العودة.

 

سيطلب من جميع الركاب والطاقم ارتداء أقنعة طوال الرحلة ، ولن يكون هناك أي طعام أو خدمات تسوق على متن الطائرة.

 

وقالت إيزي جيت إن طائراتها ستحتوي أيضًا على معدات صحية احتياطية بما في ذلك الأقنعة والقفازات ومعقم اليد للعملاء والطاقم على متنها ، في حين أن أسطولها بالكامل من طائرات إيرباص يحتوي بالفعل على مرشحات لإزالة الملوثات من هواء المقصورة ، بما في ذلك الفيروسات والبكتيريا.

 

في المطار لن يلمس الطاقم الأرضي وموظفو المقصورة أي وثائق للركاب ويرتدون قفازات وأقنعة في جميع الأوقات عند التعامل مع الأمتعة من وإلى الطائرة.

 

في حين أثارت إيزي جيت فكرة إلغاء المقعد الأوسط للتمكين من الابتعاد، إلا أنها قالت إن العملاء "سيتم دعوتهم الآن للجلوس على مسافة" من الأطراف الأخرى حيثما أمكن ذلك.

 

 


ايزى جيت

الطيران البريطانى

السفر فى زمن كورونا

اجراءات احترازية

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