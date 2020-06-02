مطار القاهرة يستقبل 5 رحلات استثنائية قادمين من السعودية والكويت لنقل 988 عالقا

استقبل مطار القاهرة الدولى، اليوم الثلاثاء، 5 رحلات طيران استثنائية سيرتهم شركة مصر للطيران وشركتين طيران خاصة قادمين من الدمام وجدة والرياض والكويت لعودة العالقين بالسعودية والكويت وعلى متنهم حوالى 988 مصريا من العالقين هناك منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية ضمن خطة الدولة لمكافحة تفشى فيروس كورونا المستجد .

وقالت مصادر بمطار القاهرة، بإن رحلة مصر للطيران رقم MS3046 وصلت وعلى متنها 297 مصريا قادمة من الرياض.

كما وصلت رحلة شركة إير كايرو SM3202 التابعة لوزارة الطيران قادمة من الدمام وعلى متنها حوالى 165 مصريا كانوا عالقين هناك، كما وصلت أيضا رحلة طيران تابعة لإحدى دول الخليج رقم Jg1733 وعلى متنها 160 مصريا أيضا.

كما وصلت رحلتين تابعتين لإحدى شركات الطيران المصرية الخاصة وعلى متن كلا منهما 183 وتم إنهاء إجراءات وصولهم وقام أطباء الحجر الصحى تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بإجراء اختبارات فيروس "كورونا" عليهم داخل صالة الوصول ، وتم نقل جميع الركاب القادمين فور عودتهم إلى مناطق العزل المخصصة لعزلهم لمدة 7 أيام ، تنفيذا لقرار وزارة الصحة مع جميع الركاب المصريين العالقين بالخارج ، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد .

كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى ، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.