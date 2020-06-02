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مطار القاهرة يستقبل 5 رحلات إستثنائية من السعودية والكويت تقل 988 راكبا

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 06:52 م
مطار القاهرة يستقبل 5 رحلات إستثنائية من السعودية والكويت تقل 988 راكبا مصر للطيران
كتب أحمد مصطفى

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أستقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، 5 رحلات طيران استثنائية سيرتهم شركة مصر للطيران وشركتين طيران خاصة قادمين من الدمام وجده والرياض والكويت لعودة العالقين بالسعودية والكويت وعلى متنهم حوالي 988 مصريا من العالقين هناك منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية ضمن خطة الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد .

وقالت مصادر بمطار القاهرة ، إن رحلة مصر للطيران رقم MS3046 وصلت وعلى متنها 297 قادمة من الرياض، كما وصلت رحلة شركة اير كايرو SM3202 التابعة لوزارة الطيران قادمة من الدمام وعلي متنها حوالي 165 مصريا كانوا عالقين هناك.

ووصلت أيضا رحلة طيران تابعة لإحدى دول الخليج رقم Jg1733 وعلى متنها 160 مصريا أيضا.

كما وصلت رحلتين تابعتين لإحدى شركات الطيران المصرية الخاصة وعلى متن كلا منهما 183 وتم إنهاء إجراءات وصولهم وقام أطباء الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بإجراء اختبارات فيروس "كورونا" عليهم داخل صالة الوصول ، وتم نقل جميع الركاب القادمين فور عودتهم إلى مناطق العزل المخصصة لعزلهم لمدة 7 أيام  ، تنفيذا لقرار وزارة الصحة مع جميع الركاب المصريين العالقين بالخارج ، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد .

كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي ، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة .


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