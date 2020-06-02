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مطار القاهرة يستقبل 4 رحلات إستثنائية من السعودية والكويت لنقل 450 عالقا

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 10:57 م
مطار القاهرة يستقبل 4 رحلات إستثنائية من السعودية والكويت لنقل 450 عالقا مصر للطيران
كتب أحمد مصطفى

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أستقبل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الثلاثاء، 4 رحلات طيران استثنائية سيرتهم شركة أير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني وإحدى شركات الطيران الخاصة المصرية لعودة العالقين بالسعودية والكويت وعلي متنهم حوالي 450 مصريا من العالقين هناك منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية ضمن خطة الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد .

وقالت مصادر بمطار القاهرة ، إن رحلة شركة اير كايرو SM3014 وصلت المطار قادمة من الرياض وعلي متنها حوالي 165 مصريا كانوا عالقين هناك، كما وصلت أيضا رحلة طيران أخرى لنفس الشركة رقم SM3876 وعلى متنها 165 مصريا قادمة من الرياض أيضا.

كما وصلت رحلة أخرى لشركة أير كايروا قادمة من الكويت وعلى متنها عدد من العالقين المصريين

فى حين وصلت أيضا طائرة أخرى تابعة لإحدى شركات الطيران المصرية الخاصة وعلى متنها 120 عالقا مصريا قادمين من جده بالسعودية

وتم إنهاء إجراءات وصولهم وقام أطباء الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بإجراء اختبارات فيروس "كورونا" عليهم داخل صالة الوصول ، وتم نقل جميع الركاب القادمين فور عودتهم إلى مناطق العزل المخصصة لعزلهم لمدة 7 أيام  ، تنفيذا لقرار وزارة الصحة مع جميع الركاب المصريين العالقين بالخارج ، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد .

كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي ، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة .


مطار القاهرة

رحلات استثنائية

السعودية والكويت

المصريين العالقين بالخارج

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