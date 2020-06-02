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مصر والإمارات ترحبان بإعلان الأمم المتحدة حول استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار بليبيا

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 11:27 م
مصر والإمارات ترحبان بإعلان الأمم المتحدة حول استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار بليبيا سامح شكرى
كتب: أحمد جمعة

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في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين وزيري خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري والإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد، أعرب الوزيران خلال اتصال هاتفي جرى بينهما اليوم عن ترحيب بلادهما بإعلان الأمم المتحدة قبول كل من الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق استئناف مباحثات وقف إطلاق النار، مؤكدتين مجدداً على تمسكهما بالحل السياسي الذي يدعم السلام والأمن والاستقرار في جميع أنحاء ليبيا.
 
 
 
ودعت كل من وزارة الخارجية في جمهورية مصر العربية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات في بيان مشترك اليوم، إلى الالتزام بالعملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة، وعبر مسار مؤتمر برلين، مؤكدتين أن العملية السياسية هي الحل الوحيد لتحقيق السلام في ليبيا، والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيها.
 
 
 
وذكرت الوزارتان أنهما تقفان إلى جانب الشعب الليبي وكافة الأطراف التي تطالب بالتهدئة حقناً لدماء المدنيين الأبرياء وتحقيق الاستقرار في ليبيا، وخاصة مع استمرار الجهود الإنسانية في مواجهة فيروس كورونا المستجد.
 
 
 
 

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