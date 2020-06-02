اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 يونيو 2020 03:30 م
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مصرع 20 شخصا وإصابة 7 آخرين فى انهيارات طينية شمال شرقى الهند

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 02:16 م
مصرع 20 شخصا وإصابة 7 آخرين فى انهيارات طينية شمال شرقى الهند انهيار طينى ـ صورة أرشيفية
نيودلهى (أ ش أ)

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أعلنت السلطات الهندية اليوم الثلاثاء، مصرع عشرين شخصا وإصابة سبعة آخرين بجراح، بعد أن طمرت منازلهم، إثر وقوع ثلاثة انهيارات طينية ناجمة عن هطول الأمطار فى ولاية "آسام" شمال شرقى البلاد، ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية عن رئيس هيئة "إدارة الكوارث " بالولاية قوله ، إن عمليات الإنقاذ لا زالت مستمرة للتأكد من عدم وجود أشخاص آخرين محاصرين تحت الانقاض، مشيرا إلى أنه تم نقل سبعة أشخاص إلى المستشفى .

وأشارت الشبكة إلى أن الانهيارات الطينية وقعت في مناطق : "كاتشار" و"كاريمجانج " و"هيلاكاندي" الحدودية مع بنجلاديش.

يذكر أن مع انتشار فيروس كورونا على مستوى العالم، أعلنت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية اليوم الثلاثاء، أنها سجلت 8171 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و204 حالات وفاة فى الـ 24 ساعة الماضية، وذكرت صحيفة (تايم أوف إنديا) الهندية على موقعها الإلكترونى أن عدد الحالات ارتفع إلى 198706 حالات في البلاد بينما وصل عدد الوفيات إلى 5598 حالة.

وأفاد مكتب حاكم دلهي أنيل بيجال اليوم بأن 13 شخصا ثبتت إصابتهم بالفيروس في المكتب الواقع في راج نيواس مارج بعد خضوع جميع الموظفين للاختبارات.

وكان موقع روسيا اليوم، ذكر أن طابور من سيارات الإسعاف وقف خارج محرقة الجثث الرئيسية في العاصمة الهندية نيودلهي أمس الإثنين مع استمرار ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، فيما قالت وزارة الصحة الهندية، إن عدد حالات الإصابة في الهند تجاوز 190 ألفا لتتخطى بذلك فرنسا وتصبح سابع أعلى دولة في العالم من حيث عدد المصابين بفيروس كورونا.
 
وسجلت الهند ما يزيد على 5000 حالة وفاة، في الوقت الذي بدأت فيه الحكومة تخفيف قيودها بعد أن جعلت إجراءات العزل العام المفروضة منذ شهرين الملايين بدون عمل، وفي نيجامبود غات الواقعة على ضفاف نهر يامونا، قال أقارب متوفين جراء فيروس كورونا وموظفون، إن نقص المهنيين الطبيين المدربين على التعامل مع جثث الضحايا أدى إلى عمليات تأخير.

 

 

انهيار طينى

الهند

السلطات الهنديه

انهيارات طينيه فى الهند

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