مصرع طفل سقط من أعلى سطح منزله أثناء اللعب بطائرة ورقية بالمحلة

الغربية – عادل ضرة

لقى طفل مقيم قرية شبرا بابل مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، حتفه إثر سقوطه من أعلى سطح منزله أثناء اللعب بطيارة ورقية، بعد أن اختل توازنه وسقط أرضا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقي اللواء محمود حمزه مدير أمن الغربية، إخطاراً من العميد محمود كشك مأمور مركز شرطة المحلة، بورود إشارة لشرطة النجدة بسقوط طفل من أعلى سطح منزله أثناء اللعب بطائرة ورقية وتبين ان المتوفي يدعي " احمد.م.ع"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

من ناحية آخرى، أقدم عاطل مقيم بمنطقة ابو جماله ثان طنطا بمحافظه الغربيه، على اشعال النيران في منزل جيرانه انتقاما منهم لإجبارهم على التنازل عن محضر تم تحريره ضده، والتهمت النيران محتويات الشقه، وتم إخماد الحريق وضبط المتهم تلقي اللواء محمود حمزه مدير أمن الغربية، إخطارا من العقيد أسامه ابو فرد مأمور قسم ثان طنطا، بورود إشارة لشرطة النجدة بنشوب حريق داخل شقه بمنطقة ابو جماله، انتقلت سياره مطافي لمكان البلاغ وتم السيطرة على الحريق، واتهم أصحاب الشقه عاطل بإشعال النيران في الشقه لإجبارهم على التنازل عن محضر محرر ضده، وتمكن الرائد محمود عبدالجواد رئيس مباحث ثان طنطا من ضبط المتهم وعرضه على النيابة العامة في المحضر رقم 12660جنح قسم ثان طنطا. من ناحيه اخرى أنقذت العناية الإلهية 3 أشخاص من أسرة واحدة من الموت بعد أن سقط بهم أسانيسر من الطابق السادس ببرج سكنى بمنطقة المشحمة أول المحلة، وأسفر الحادث عن إصابة سيدة مسنة وابنتها بكسور، وانتقلت الحماية المدنية وقوة من قسم أول المحلة وسيارة إسعاف ومسئولو حى أول المحلة لمكان الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.