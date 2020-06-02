مصرع طفلة إثر حريق شقة سكنية فى العمرانية

كتب عبد الرحمن سيد

سيطر رجال الحماية المدنية على حريق داخل شقة سكنية فى منطقة العمرانية، وانتقلت سيارات الإطفاء و تمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان، ونتج عن الحريق وفاة طفلة وتم نقلها الى المستشفى.

كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة ،تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة العمرانية ، وتم الدفع بـ 3 سيارات اطفاء، و تم فرض كردون أمنى، وتم محاصرة النيران ومنع خطر الأمتداد لباقى المجاورات، وتم عملية اخماد الحريق.