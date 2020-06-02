مصابة بكورونا ترزق بمولودتها الأولى بمستشفى كفر الدوار بعد 11 سنة تأخر إنجاب

البحيرة ناصر جودة

شهد مستشفى كفر الدوار العام بالبحيرة الذى تم تخصيصه لعلاج المصابين بفيروس كورونا أول حالة ولادة قيصرية لمريضة مصابة بفيروس كورونا.

وقام فريق من المستشفى بإجراء عملية الولادة بنجاح لسيدة تدعى" أسماء ا.س " 29 سنة مقيمة بمركز ايتاى البارود بقيادة الدكتور محمد عبده الشاذلي أخصائي الأطفال والدكتور محمد عبد المولي والدكتور محمد فاروق وأخصائي التخدير الدكتور ممدوح جاد بالاضافة الى فريق من أطقم التمريض ضم داليا رمسيس وفكرية بشيروايمان جابر وحنان عزت وفاطمة رمضان.

من جانبه قال الدكتور ياسر زايد مدير مستشفى كفر الدوار أن هذه هى المرة الأولى التى يتم إجراء عملية ولادة لمريضه مصابة بفيروس كورونا داخل المستشفى منذ تخصيصها للعزل الصحى.

وأشار الى اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا خلال إجراء العملية الجراحية مضيفا أن الحالة الصحية للأم ومولودتها جيده للغاية ويتم تقديم الرعاية الطبية لهن على مدار الساعة نظرا للظروف الصحية التى تمر بها الأم.

فيما اكد الدكتور محمد الشاذلى إخصائى النساء والتوليد استقرار حالة الأم المصابة بفيروس كورونا والتى وضعت طفلتها الأولى بعد تأخر فترة الإنجاب لمدة 11عاما مضيفا ان المريضة وصلت إلى مستشفى كفر الدوار محوله من مستشفى حميات ايتاي وكانت حالتها حرجة للغاية وتم إجراء الولادة القيصرية فورا حرصا على سلامتها.

وكانت مستشفى كفر الدوار بالبحيرة قد شهدت مؤخرا تعافى أكبر معمر فى مصر لرجل يبلغ من العمر اكثر من 93 سنة بعد احتجازه داخل المستشفى فى رحلة علاج قصيرة لم تتعدى 9 أيام فقط .

وأصبح تعافى هذه الحالة من فيروس كورونا حديث مواقع التواصل الاجتماعى خلال الأيام الماضية لعدم توقع شفائها بهذه السرعة والتى أعطت بصيصا من الأمل لكبار السن لتعافيهم من هذا الفيروس اللعين.