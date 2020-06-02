اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 02 يونيو 2020 09:12 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مصابة بكورونا ترزق بمولودتها الأولى بمستشفى كفر الدوار بعد 11 سنة تأخر إنجاب

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 07:39 ص
مصابة بكورونا ترزق بمولودتها الأولى بمستشفى كفر الدوار بعد 11 سنة تأخر إنجاب المولودة
البحيرة ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهد مستشفى كفر الدوار العام  بالبحيرة  الذى تم تخصيصه لعلاج المصابين بفيروس كورونا  أول حالة ولادة قيصرية لمريضة مصابة بفيروس كورونا.

وقام فريق من المستشفى بإجراء عملية الولادة  بنجاح لسيدة تدعى" أسماء ا.س " 29 سنة مقيمة بمركز ايتاى البارود بقيادة الدكتور محمد عبده الشاذلي أخصائي الأطفال والدكتور محمد عبد المولي والدكتور محمد فاروق وأخصائي التخدير الدكتور ممدوح جاد بالاضافة  الى فريق من أطقم التمريض ضم داليا رمسيس وفكرية بشيروايمان جابر  وحنان عزت وفاطمة رمضان.

من جانبه قال الدكتور ياسر زايد مدير مستشفى كفر الدوار أن هذه هى المرة الأولى  التى يتم إجراء عملية ولادة لمريضه مصابة بفيروس كورونا  داخل المستشفى منذ تخصيصها للعزل الصحى.

 

وأشار الى اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا خلال إجراء العملية الجراحية  مضيفا أن الحالة الصحية للأم ومولودتها جيده للغاية ويتم  تقديم الرعاية الطبية  لهن على مدار الساعة نظرا للظروف الصحية التى تمر بها الأم.

 

فيما اكد الدكتور محمد الشاذلى إخصائى النساء والتوليد استقرار حالة الأم المصابة بفيروس كورونا والتى وضعت طفلتها الأولى بعد تأخر فترة  الإنجاب لمدة 11عاما مضيفا ان المريضة  وصلت إلى مستشفى كفر الدوار  محوله من مستشفى حميات ايتاي وكانت حالتها حرجة للغاية وتم إجراء الولادة القيصرية فورا حرصا على سلامتها.

 

وكانت  مستشفى كفر الدوار بالبحيرة قد شهدت مؤخرا تعافى أكبر معمر فى مصر لرجل يبلغ من العمر اكثر من 93 سنة  بعد احتجازه داخل المستشفى فى رحلة علاج قصيرة لم تتعدى 9 أيام فقط .

 

وأصبح تعافى هذه الحالة  من  فيروس كورونا  حديث مواقع التواصل الاجتماعى خلال الأيام الماضية لعدم توقع شفائها بهذه السرعة والتى أعطت بصيصا من الأمل  لكبار  السن  لتعافيهم من هذا الفيروس اللعين.

 

 

 

 


اخبار مصريه

اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار عاجله

فيروس كورونا

ولادة سيدة

مستشفى كفر الدوار

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مصابة بكورونا ترزق بمولودتها الأولى بمستشفى كفر الدوار بعد 11 سنة تأخر إنجاب

مصابة بكورونا ترزق بمولودتها الأولى بمستشفى كفر الدوار بعد 11 سنة تأخر إنجاب

إزاى تحمى نفسك من كورونا وإنت بتتعامل مع البنوك؟ اعرف الإجابة فى برنامج بنكنوت

إزاى تحمى نفسك من كورونا وإنت بتتعامل مع البنوك؟ اعرف الإجابة فى برنامج بنكنوت

انتهاء اليوم الـ69 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ69 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

شعبة المستلزمات الطبية: 80% من الكمامات الموجودة بالسوق غير مطابقة للمواصفات

شعبة المستلزمات الطبية: 80% من الكمامات الموجودة بالسوق غير مطابقة للمواصفات

عام جديد من الأمن والأمان فى عهد السيسى.. القضاء على الإرهاب وتفكيك البؤر الإجرامية والاهتمام بالأمن الإنسانى.. وتطهير 57 بؤرة إرهابية وضبط 50 عبوة متفجرة وقنابل وأحزمة ناسفة

عام جديد من الأمن والأمان فى عهد السيسى.. القضاء على الإرهاب وتفكيك البؤر الإجرامية والاهتمام بالأمن الإنسانى.. وتطهير 57 بؤرة إرهابية وضبط 50 عبوة متفجرة وقنابل وأحزمة ناسفة

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ69 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ69 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

محكمة الإسكندرية تطبق إجراءات الوقاية من كورونا.. الكمامة والتباعد الاجتماعى شرطان أساسيان.. 15 فردا داخل القاعة.. ورئيس المحكمة: نحرص على سلامة المواطنين.. وممنوع استقبال غير الملتزمين بالتعليمات.. صور وفيديو

محكمة الإسكندرية تطبق إجراءات الوقاية من كورونا.. الكمامة والتباعد الاجتماعى شرطان أساسيان.. 15 فردا داخل القاعة.. ورئيس المحكمة: نحرص على سلامة المواطنين.. وممنوع استقبال غير الملتزمين بالتعليمات.. صور وفيديو

فيديو وصور.. أول حوار لمحافظ الدقهلية بعد عودته للعمل وشفائه من كورونا.. مختار: زوجتى وأسرتى بخير وهذه قائمة بأدوية تناولتها خلال علاجى.. ويوجه رسالة شكر للقيادة السياسية ووزارة الصحة ورجال الجيش الأبيض

فيديو وصور.. أول حوار لمحافظ الدقهلية بعد عودته للعمل وشفائه من كورونا.. مختار: زوجتى وأسرتى بخير وهذه قائمة بأدوية تناولتها خلال علاجى.. ويوجه رسالة شكر للقيادة السياسية ووزارة الصحة ورجال الجيش الأبيض

تليجراف: شركات الطيران البريطانى تطلب استثناء القادمين من مصر و44 دولة من العزل

تليجراف: شركات الطيران البريطانى تطلب استثناء القادمين من مصر و44 دولة من العزل

الصحة العالمية: المدخنون من ضمن الفئات الأكثر تعرضا للإصابة بفيروس كورونا

الصحة العالمية: المدخنون من ضمن الفئات الأكثر تعرضا للإصابة بفيروس كورونا

11 نهائى × 36 يوما أمام برشلونة لحسم لقب الليجا فى موسم كورونا

11 نهائى × 36 يوما أمام برشلونة لحسم لقب الليجا فى موسم كورونا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 1-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 1-6-2020

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة