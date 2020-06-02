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مستشفى بنها الجامعى: تشغيل عيادة الحمى للكشف عن حالات الاشتباه بكورونا

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 11:03 م
مستشفى بنها الجامعى: تشغيل عيادة الحمى للكشف عن حالات الاشتباه بكورونا مستشفيات بنها الجامعية
القليوبية نيفين طه

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أعلن مستشفى بنها الجامعى، اليوم الثلاثاء، افتتاح وتشغيل عيادة الحمى للكشف عن حالات الاشتباه بفيروس كورونا، بالعيادات الخارجية بمستشفيات جامعة ببنها، لاستقبال حالات الاشتباه.

 

وأضاف المستشفى فى بيان له اليوم، أن مواعيد العمل بالعيادة، يوميا من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 1 ظهرا، وذلك فى إطار خطة المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

 

وكان قد قرر اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية تشكيل لجان للمرور على المستشفيات والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وانتظام حضور الأطقم الطبية، والتأكد من استقبال جميع الحالات على مدار 24 ساعة.

 

كما وجه المحافظ بضرورة المتابعة المستمرة ورفع درجة الاستعداد القصوى خلال الأيام المقبلة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مشددا على تكثيف الحملات المرورية للتأكد من ارتداء الكمامات الطبية، والالتزام بقرارات مجلس الوزراء ومعاقبة المخالفين فورا، موجها بعدم دخول أى مواطن للمنشآت الحكومية أو الخاصة، ووسائل النقل الجماعية العامة والخاصة بدون ارتداء الكمامة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.


كورونا

بنها الجامعى

القليوبية

اخبار مصر

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