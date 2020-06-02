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مستشفى إسنا للعزل الصحى تعلن خروج 7 حالات عقب شفائهم من كورونا

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 06:13 م
مستشفى إسنا للعزل الصحى تعلن خروج 7 حالات عقب شفائهم من كورونا
الأقصر - أحمد مرعى

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أعلنت الدكتورة إلهام محمد محمود، مدير عام مستشفى إسنا التخصصي، استشارى مكافحة العدوى بالأمانة العامة، اليوم الثلاثاء، أنه تم تحت إشراف الدكتور محمد حمزة كشك رئيس فريق العزل الصحي، خروج 7 حالات تعافى من المواطنين المصريين المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك بعد تلقيهم العلاج والرعاية الكاملة داخل مستشفى العزل الصحى بإسنا.

وأضافت مدير عام مستشفى إسنا التخصصى للحجر الصحى، فى بيان صحفى، أنه كان من ضمن الحالات عدد منهم فى الرعاية المركزة، والذين تماثلوا للشفاء التام وتحولت نتائجهم إلى سلبية فى نهاية المطاف، ليتم خروجهم جميعا من المستشفى، مؤكدةً أنه يوجد قسم الدعم النفسى للمرضى ويضم أكفأ الأطباء والاستشاريين فى الطب النفسى والعلاج السلوكى لتقديم الدعم النفسى للمرضى لتجاوز الأزمة.

كما تقدمت الدكتورة إلهام محمود مدير عام المستشفى، وجميع العاملين بالمستشفى بالتهنئة إلى جميع المرضى المتعافين بالتهنئة لتماثلهم الشفاء التام بفضل الله وكرمه، كما أهابت المستشفى إلى جموع الشعب المصرى بالالتزام التام والتباعد الاجتماعى لتجاوز هذة المرحلة الفارقة فى تاريخ البشرية.

خروج 7 حالات عقب شفائهم من كورونا (1)
 
خروج 7 حالات عقب شفائهم من كورونا (2)
 
خروج 7 حالات عقب شفائهم من كورونا (3)
 
خروج 7 حالات عقب شفائهم من كورونا (4)
 
خروج 7 حالات عقب شفائهم من كورونا (5)

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