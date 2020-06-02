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مرور الجيزة يحرر 642 مخالفة قيادة بدون كمامة فى حملة بأنحاء المحافظة

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 01:34 ص
مرور الجيزة يحرر 642 مخالفة قيادة بدون كمامة فى حملة بأنحاء المحافظة كمين شرطة- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أعدت الإدارة العامة لمرور الجيزة، حملة بالطرق والميادين، لمتابعة التزام سائقي السيارات الأجرة والميكروباص، بالإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه غير الملتزمين بارتداء الكمامات الطبية.

وأسفرت الحملة عن تحرير 642 مخالفة قيادة بدون ارتداء الكمامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.

وذكرت وزارة الداخلية أنه في إطار الحرص على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا" المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس، إنه سوف يتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه سائقى كافة أنواع مركبات الأجرة، داخل المدن وبين المحافظات، فى حالة وجود أى راكب غير مرتدى الكمامة الطبية داخل مركبات الأجرة قيادتهم، باعتبار أن كل سائق مسئول عن سلامته وسلامة الركاب.


مخالفة ارتداء الكمامات

حملة مرورية

مرور الجيزة

فيروس كورونا

أخبار الحوادث

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