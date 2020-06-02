اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 02 يونيو 2020 02:24 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان يعلن عن خطته التدريبية لشهر يونيو

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 01:14 م
مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان يعلن عن خطته التدريبية لشهر يونيو الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ينظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان مجموعة من البرامج عن بعد لشهر يونيو 2020، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتورة منى فؤاد عطيه نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث. 
 
وأوضحت الدكتورة منى أبوهشيمة مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات فى بيان صادر عن جامعة حلوان، أن المركز يسعى لتطوير البرامج التدريبية لتحقق الهدف الأساسى له وهو تنمية قدرات ومهارات  أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة و لتحقيق اهداف الخطة الاستراتيجية للجامعة بالتعاون مع الكيانات الاستراتيجية كل وفق تخصصه. 
 
ويتم عقد البرامج التدريبية عبر الفيديو  لمدة يومين بواقع 10 ساعات تدريبية لكل برنامج  واشتملت الخطة التدريبية على البرامج الاتية:-
 
1- دورة سلوكية المهنة يومي  13-14 يونيو، ويحاضر بها الدكتور سعيد عبد المعز أستاذ مناهج وطرق التدريس بكلية التربية. 
2- أساليب التدريس الحديثة يومي 15-16 يونيو، ويحاضر بها الدكتور محمد سلامة أستاذ مساعد مناهج و طرق التدريس بكلية التربية. 
3- معايير الجودة في العملية التعليمية يومي 17-18 يونيو، ويحاضر بها الدكتورة دعاء عبد الكريم أستاذ مناهج وطرق تدريس اللغة الألمانية ونائب مدير وحدة ضمان الجودة بكلية التربية. 
4- التفكير الإبداعي يومي 20-21 يونيو، ويحاضر بها الدكتور كرم مسعد أستاذ مساعد بكلية التربية الفنية. 
5- الذكاء الإصطناعى يومي 22-23 يونيو، ويحاضر بها الدكتور محمد ماهر المدرس بكلية العلوم. 
6- تأهيل الشباب للريادة والابتكار يومي 24-25 يونيو، يحاضر بها الأستاذة الدكتورة عبير إبراهيم أستاذ تكنولوجيا طباعة المنسوجات بكلية الفنون التطبيقية. 
7- أمن البيانات والمعلومات على الانترنت يومي 27-28 يونيو، ويحاضر بها  الدكتور أيمن حجاج أستاذ مساعد بكلية التكنولوجيا والتعليم . 
8- مكافحة الفساد والتعريف به يومي 29-30 يونيو، ويحاضر بها الدكتور السيد فتوح استاذ مساعد مناهج وطرق التدريس بكلية التربية. 
 

جامعة حلوان

اخبار مصر

اخبار مصرية

اخبار اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الجريدة الرسمية تنشر قرار الحكومة بتقنين أوضاع 70 كنيسة ومبنى تابعاً

الجريدة الرسمية تنشر قرار الحكومة بتقنين أوضاع 70 كنيسة ومبنى تابعاً

قطر تسجل 1826 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. والإجمالى يتخطى 60 ألفا

قطر تسجل 1826 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. والإجمالى يتخطى 60 ألفا

السودان يطالب مجلس الأمن تشجيع الأطراف المعنية بسد النهضة الامتناع عن إجراءات أحادية

السودان يطالب مجلس الأمن تشجيع الأطراف المعنية بسد النهضة الامتناع عن إجراءات أحادية

وقف 8 شركات بالعاشر من رمضان عن العمل لعدم تطبيق إجراءات الوقاية من كورونا

وقف 8 شركات بالعاشر من رمضان عن العمل لعدم تطبيق إجراءات الوقاية من كورونا

نقل الفنانة رجاء الجداوى للعناية المركزة فى العزل الصحى بالإسماعيلية

نقل الفنانة رجاء الجداوى للعناية المركزة فى العزل الصحى بالإسماعيلية

الصحة ترسل تسعيرة علاج كورونا للمستشفيات الخاصة.. والغلق عقوبة المخالفين

الصحة ترسل تسعيرة علاج كورونا للمستشفيات الخاصة.. والغلق عقوبة المخالفين

الشاعر أحمد تيمور يعلن إصابته بكورونا: عزومة واحدة السبب

الشاعر أحمد تيمور يعلن إصابته بكورونا: عزومة واحدة السبب

ضبط المتهمين بضرب شاب من ذوى الإحتياجات والاستهزاء به على تيك توك

ضبط المتهمين بضرب شاب من ذوى الإحتياجات والاستهزاء به على تيك توك

انخفاض درجات الحرارة اليوم وطقس معتدل على القاهرة والعظمى 32 درجة

انخفاض درجات الحرارة اليوم وطقس معتدل على القاهرة والعظمى 32 درجة

"الإسكان" تقرر إعفاء أصحاب الوحدات السكنية والإدارية والأراضى من غرامات التأخير

"الإسكان" تقرر إعفاء أصحاب الوحدات السكنية والإدارية والأراضى من غرامات التأخير

عمرو الجناينى: لا نية لإلغاء مسابقة كأس مصر تحت أى ظروف

عمرو الجناينى: لا نية لإلغاء مسابقة كأس مصر تحت أى ظروف

صور ..إعادة فتح معلم الكولوسيوم فى روما وإضاءة جدرانه بألوان العلم الإيطالى

صور ..إعادة فتح معلم الكولوسيوم فى روما وإضاءة جدرانه بألوان العلم الإيطالى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة