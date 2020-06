مراسل الـCNN: سمعنا أصوات القنابل فى الشوارع بينما كان ترامب يتحدث

هاجم جيم أكوستا، مراسل شبكة الـ CNN، الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، والذى حضر المؤتمر الصحفى الذى عقد قبل قليل في البيت الأبيض، موضحا أنهم كانوا يسمعون أصوات القنابل المسيلة للدموع في الشوارع بينما كان ترامب يتحدث.

ونشر جيم أكوستا، مقطع "فيديو" التقطه من خلال هاتفه أثناء حضوره المؤتمر الصحفى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر حسابه بموقع تويتر، قائلاً :" يمكننا سماع أصوات القنابل فى الشوارع بينما يتحدث ترامب في حديقة الورود".

We can hear the explosions from the streets as Trump is speaking in the Rose Garden. pic.twitter.com/yRporcjN0T