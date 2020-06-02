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مدير نزل الشباب بالطود يعلن خروج وتعافى حالتين من فيروس كورونا

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 03:01 م
مدير نزل الشباب بالطود يعلن خروج وتعافى حالتين من فيروس كورونا خروج وتعافى حالتين من فيروس كورونا
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلن الدكتور وليد محمد عرابى، مدير فريق العزل بالمدينة الشبابية الدولية بالطود شرق محافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، عن خروج 2 من الحالات بعد تعافيهما وشفائهما تماما من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، كما يجرى مواصلة العمل لعلاج باقى المصابين المتواجدين بنزل الشباب، موجهاً الشكر للفريق الطبى والتمريض بنزل الشباب لدورهم المميز فى خدمة المصابين على مدار الساعة، وجاء ذلك بعد خروج عدد كبير من الحالات خلال الفترة الماضية.

وأوضح الدكتور وليد محمد عرابى، عن تطوعه للاستمرار فى عمله داخل المدينة الشبابية لفترة جديدة لخدمة مصابى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك رغم انتهاء فترة عمل الفريق الثالث للعزل الصحى بعد نجاح كبير فى دعم علاج وتعافى المصابين داخل نزل الشباب، مؤكداً فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، على أنه قرر الاستمرار فى موقعه مديراً لفريق العزل بالمدينة وذلك لخدمة المصابين بكورونا أولاً بأول، قائلاً: "نحن فى حالة حرب حقيقية ومن يتخاذل لن يرحمه التاريخ، ولذلك قررت البقاء والاستمرار فى موقعى لأن الدولة تحتاجنا جميعاً كفرق طبية ولن نتأخر عليها نهائياً فى تلك الظروف، فجميعنا نعالج أخواتنا وآباءنا وأمهاتنا وأشقاءنا ولن نتركهم ومستمرون فى آداء الواجب الوطنى على مدار الساعة حتى شفاء آخر مصاب بكورونا بمصر".

وعن التواجد داخل الحجر الصحى، قال الدكتور وليد عرابى، إنه قبل التوجه للمرضى يتم الالتزام بخط سير وقائى جداً لحماية كل شخص من فريق العزل بالمستشفى، والمصابون ملتزمون تماماً، مؤكدا أنه قضي 12 يوم داخل المدينة وسيخرج يوم الثلاثاء، قائلاً: "كنت أتمنى قضاء العيد مع الأولاد لكن الواجب الوطنى أهم فى تلك الفترة"، مشدداً على أن نسب الشفاء مرتفعة فى نزل شباب الطود بسبب الالتزام بكافة التعليمات ومكافحة العدوى، ويتم إخراج المصابين من الغرف يومياً للتريض ويقوم العمال بتطهير الغرف تماماً وإزالة المخلفات، ويومياً يتم تقديم محاضرة للمرضى عن كيفية مكافحة العدوى.

 


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المدينة الشبابية بالطود

اخبار المحافظات

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