اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 02 يونيو 2020 08:12 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مديرة منظمة الصحة فى الأمريكتين: إصابات كورونا فى المنطقة تقارب 3 ملايين

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 06:50 م
مديرة منظمة الصحة فى الأمريكتين: إصابات كورونا فى المنطقة تقارب 3 ملايين كورونا - أرشيفية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في الأمريكتين كاريسا إتيينه اليوم الثلاثاء إن المنحنى الوبائي لمرض كوفيد-19 ما زال يرتفع بقوة فى المنطقة، مع ما يقارب الثلاثة ملايين حالة إصابة مؤكدة.

وأضافت أن منظمة الصحة لعموم أمريكا (باهو) تأمل فى استمرار العمل بشكل فعال مع الولايات المتحدة، رغم انسحاب الأخيرة من منظمة الصحة العالمية.

وفي مؤتمر صحفي افتراضي من العاصمة الأمريكية واشنطن، نصح مديرو منظمة (باهو) الدول بعدم إعادة فتح اقتصاداتها بسرعة أكبر من اللازم، وبتجنب التجمعات العامة ولا سيما في الأماكن التي لا تزال تشهد تزايدا في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

 


كورونا

فيروس كورونا

أخبار كورونا

الأمريكتين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ70 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ70 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

تركى آل الشيخ: أخيرًا الاستقالة اتقبلت.. ويانحلة لا تقرصينى ولا عايز عسلك منك

تركى آل الشيخ: أخيرًا الاستقالة اتقبلت.. ويانحلة لا تقرصينى ولا عايز عسلك منك

مصادر: قرار وشيك بإلغاء الصحة للحجر الصحى للقادمين من الخارج

مصادر: قرار وشيك بإلغاء الصحة للحجر الصحى للقادمين من الخارج

السيسي يطلع علي جهود القطاع المصرفي لاحتواء تداعيات كورونا

السيسي يطلع علي جهود القطاع المصرفي لاحتواء تداعيات كورونا

وفاة الفنان على عبد الرحيم "سامبو شمس الزناتى" عن عمر 59 عاما

وفاة الفنان على عبد الرحيم "سامبو شمس الزناتى" عن عمر 59 عاما

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 2-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 2-6-2020

الجريدة الرسمية تنشر قرار الحكومة بتقنين أوضاع 70 كنيسة ومبنى تابعاً

الجريدة الرسمية تنشر قرار الحكومة بتقنين أوضاع 70 كنيسة ومبنى تابعاً

قطر تسجل 1826 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. والإجمالى يتخطى 60 ألفا

قطر تسجل 1826 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. والإجمالى يتخطى 60 ألفا

السودان يطالب مجلس الأمن تشجيع الأطراف المعنية بسد النهضة الامتناع عن إجراءات أحادية

السودان يطالب مجلس الأمن تشجيع الأطراف المعنية بسد النهضة الامتناع عن إجراءات أحادية

وقف 8 شركات بالعاشر من رمضان عن العمل لعدم تطبيق إجراءات الوقاية من كورونا

وقف 8 شركات بالعاشر من رمضان عن العمل لعدم تطبيق إجراءات الوقاية من كورونا

نقل الفنانة رجاء الجداوى للعناية المركزة فى العزل الصحى بالإسماعيلية

نقل الفنانة رجاء الجداوى للعناية المركزة فى العزل الصحى بالإسماعيلية

الصحة ترسل تسعيرة علاج كورونا للمستشفيات الخاصة.. والغلق عقوبة المخالفين

الصحة ترسل تسعيرة علاج كورونا للمستشفيات الخاصة.. والغلق عقوبة المخالفين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة