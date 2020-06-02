مديرة منظمة الصحة فى الأمريكتين: إصابات كورونا فى المنطقة تقارب 3 ملايين

قالت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في الأمريكتين كاريسا إتيينه اليوم الثلاثاء إن المنحنى الوبائي لمرض كوفيد-19 ما زال يرتفع بقوة فى المنطقة، مع ما يقارب الثلاثة ملايين حالة إصابة مؤكدة.

وأضافت أن منظمة الصحة لعموم أمريكا (باهو) تأمل فى استمرار العمل بشكل فعال مع الولايات المتحدة، رغم انسحاب الأخيرة من منظمة الصحة العالمية.

وفي مؤتمر صحفي افتراضي من العاصمة الأمريكية واشنطن، نصح مديرو منظمة (باهو) الدول بعدم إعادة فتح اقتصاداتها بسرعة أكبر من اللازم، وبتجنب التجمعات العامة ولا سيما في الأماكن التي لا تزال تشهد تزايدا في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.