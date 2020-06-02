اليوم السابع
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محافظ مطروح يوجه بأعمال الكشف والرصد الحرارى للقادمين والعائدين إلى المحافظة

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 09:54 ص
محافظ مطروح يوجه بأعمال الكشف والرصد الحرارى للقادمين والعائدين إلى المحافظة الكشف والرصد الحرارى لجميع القادمين
مطروح - حسن مشالى

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وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بأعمال الكشف والرصد الحرارى لجميع القادمين والعائدين  إلى مطروح بعد إجازة عيد الفطر عبر محطة القطار  في ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها محافظة مطروح ضد فيروس كورونا. وكذلك التنسيق مع مديرية مطروح لوقف أى أشخاص يشتبه فيهم خاصة المتسولين ومنع دخولهم  للمحافظة حفاظا على الاستقرار والاطمئنان لدى المواطنين بالشارع المطروحى.
 
وكان أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أنه تم تخصيص خط ساخن للرد على أى استفسارات أو تساؤلات أو بلاغات خاصة بفيروس كورنا، وذلك على الخط الساخن :114 أو خط تليفون: 4933158 046  أو 4943692 046، واستقبالها من خلال غرفة أزمات وعمليات ديوان عام المحافظة بحضور مندوب من  مديرية الصحة على مدار  24 ساعة للرد على الاستفسارات المتعلقة بالفيروس و كيفية التعامل والاجراءات اللازمة للتعامل معها.
 
الكشف والرصد الحرارى لجميع القادمين (1)
الكشف والرصد الحرارى لجميع القادمين (1)

الكشف والرصد الحرارى لجميع القادمين (2)
الكشف والرصد الحرارى لجميع القادمين (2)

الكشف والرصد الحرارى لجميع القادمين (3)
الكشف والرصد الحرارى لجميع القادمين (3)

الكشف والرصد الحرارى لجميع القادمين (4)
الكشف والرصد الحرارى لجميع القادمين (4)

الكشف والرصد الحرارى لجميع القادمين (5)
الكشف والرصد الحرارى لجميع القادمين (5)

الكشف والرصد الحرارى لجميع القادمين (6)
الكشف والرصد الحرارى لجميع القادمين (6)

الكشف والرصد الحرارى لجميع القادمين (7)
الكشف والرصد الحرارى لجميع القادمين (7)

الكشف والرصد الحرارى لجميع القادمين (8)
الكشف والرصد الحرارى لجميع القادمين (8)

 


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