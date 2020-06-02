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محافظ كفر الشيخ يصدر قرارًا بسحب رخص القيادة لعدم ارتداء الكمامات الواقية

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 04:31 م
محافظ كفر الشيخ يصدر قرارًا بسحب رخص القيادة لعدم ارتداء الكمامات الواقية اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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أصدر اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفرالشيخ ، القرار رقم ( 453 ) لسنة 2020م، الحاقًا للقرار رقم ( 449 ) لسنة 2020م، بسحب رخص القيادة وتسيير المركبات لكافة وسائل النقل الجماعي "عام / خاص" لمدة أسبوع في حال عدم الالتزام بتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم ( 1069 ) لسنة 2020م وقرار المحافظة رقم ( 449 ) لسنة 2020م بشأن ارتداء الكمامات الواقية للسائق والركاب.

وفي حال تكرار المخالفة يتم إيقاف التراخيص " قيادة وتسيير لمدة شهر من تاريخ الضبط، بالإضافة إلي علي كلاً من إدارات المرور والإدارة العامة للمواقف بالمحافظة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ومن جانب آخر، ناقش المحافظ سبل التعاون بين المحافظة والبنك الأهلي المصري.

 وأكد محافظ كفرالشيخ، علي التعاقد للماكينات الحالية، فضلاً عن الاتفاق على سريان التعاقدات الجديدة، وتوفير سيارات متنقلة ATM للقري. 

 وأضاف محافظ كفرالشيخ، انه سيتم دعم القري والتوابع بالمحافظة بماكينات ATM البنك الأهلي المصري، خلال 6 أشهر، لتذليل كافة العقبات وتخفيف الاعباء عن كاهل المواطنين، وحفاظاً على الصحة العامة لهم. 

 وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى استغلال مهارات الشباب والقضاء على البطالة، وذلك بتوفير مشروعات كبيرة ومتوسطة بالمحافظة، بالإضافة إلي تشجيع الإستثمار، بالتنسيق مع البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك الزراعي، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير فرص عمل للشباب.

 

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