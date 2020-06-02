محافظ دمياط: تحرير 189 محضر تموينى بمختلف الأسواق

وتستمر جهود المديرية للتأكد من الانضباط والالتزام بالمعايير والمواصفات المطلوبة للسلع المختلفة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه جميع المخالفات.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بتكثيف الحملات على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز للتأكد من الالتزام بالمواصفات المقررة ومكافحة جميع الممارسات الاحتكارية التى يرتكبها بعض التجار خلال الفترة الحالية، وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين .

وكانت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط قد كلفت بمتابعة آخر المستجدات الخاصة بملف مجابهة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد "covid19" والوقوف على تطورات الوضع الراهن بكافة المنشآت الطبية بالمحافظة، إذ قررت المحافظ تشكيل لجنة لإدارة الأزمة تضم ممثلى عدد من الجهات منها المحافظة والأمن الوطنى والرقابة الإدارية ومديرية الصحة والمستشار العسكرى و إدارة المرور تكون مهمتها المرور على جميع المستشفيات للتأكد من توافر المستلزمات الطبية و الوقائية للأطباء وكذلك الأدوية التى يتم توزيعها من قبل فرق الترصد بالوحدات الصحية بالمراكز والمدن على الحالات الايجابية بفيروس كورونا المستجد بالعزل المنزلى والتى تعانى من أعراض طفيفة لا تستدعى الحجز بالمستشفيات وكذلك المخالطين لتلك الحالات، بالإضافة إلى متابعة إجراءات متابعة إجراءات استقبال الحالات المشتبه فى إصابتها وانتظام حضور الأطقم الطبية، مؤكدة على تكرار المرور عدة مرات في اليوم، وذلك وفقًا لما أقره الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس المحافظين الأخير.