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محافظ بني سويف : لجنة لمتابعة توافر المستلزمات الطبية بمستشفيات تشخيص حالات بكورونا

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 11:55 ص
محافظ بني سويف : لجنة لمتابعة توافر المستلزمات الطبية بمستشفيات تشخيص حالات بكورونا الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف
بني سويف أيمن لطفي

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أصدر الدكتور محمد هاني غُنيم محافظ بني سويف، قراراً بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ وعضوية كل من السكرتير العام والسكرتير العام المساعد ووكيل وزارة الصحة ومدير الطب العلاجي بمديرية الصحة، وممثلين عن الجهات الرقابية والأمنية، ومدير عام التفتيش المالى والإداراي وممثل عن إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة،وللجنة أن تستعين بمن تراه لأداء مهمتها. 

وأشار بيان اليوم الثلاثاء إلى أن اللجنة تختص  بالمرور اليومي على جميع مستشفيات تشخيص الحالات الخاصة بفيروس كورونا (COVID_19) ،لمتابعة وضمان استمرار توافر المستلزمات الطبية والأدوية ومتطلبات الحماية الشخصية وسهولة إجراءات صرفها ووصولها إلى الأطقم الطبية ،والتأكد من أن المخزون من تلك المستلزمات يكفى الاحتياجات اللازمة للمستشفيات لمدة أسبوعين"على الأقل"، وأن إجراءات استقبال الحالات تتم وفقاً للبروتوكولات الصادرة من وزارة الصحة، كما تختص اللجنة أيضا بمتابعة انتظام حضور الأطقم الطبية الكافية لتقديم خدمة طبية جيدة للمواطنين ، وتحديد نسبة الإشغال بهذه المستشفيات،والوقوف على مدى تطبيق تعليمات وزيرة الصحة الدكتورة هاله زايد بشأن تعطيل الأجازات للأطقم الطبية، و تفعيل الخط الساخن بالمحافظة على مدار الــ 24 ساعة،لمتابعة قيام المختصين بالرد على استفسارات المواطنين بشأن العلاج من فيروس كورونا ،ومتابعة الشكاوى التي ترد عبر هذا الخط خاصة حال رفض أي مستشفى تابعة للمحافظة دخول حالات مصابة إليها ، فضلاً عن إعداد تقرير بنتيجة المرور اليومي يُعرض على المحافظ ، متضمنا ملاحظات اللجنة في هذا الشأن والسلبيات التي تبينت للجنة " إن وُجدت" ، واقتراح الحلول المناسبة لها.

وفي نفس الصدد أعلن الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، أنه تم استكمال توزيع  حقيبة من  الأدوية والمستلزمات الطبية على المخالطين للحالات المصابة بالفيروس لليوم الثالث على التوالى عن طريق قيام الرائدات الريفيات بتوصيل الأدوية لمنازل الخاضعين للعزل المنزلي والمخالطين باجمالي 1474 حالة أمس الاثنين  بقرى ومراكز المحافظه ليصل إجمالي من تم توصيل الادويه إليهم من المخالطين 2473 حالة، لافتا إلي توليالرائدات   الإرشادات التوعوية مع إتباع الإجراءات الوقائية والتي تضمنت العديد من التوجيهات والإرشادات أثناء فترة العزل المنزلى منها عدم مغادرة المنزل والمداومة على تطهير الأسطح وتطهيرها و غسل اليدين باستمرار مع الحرص على الراحة وإتباع نظام غذائي متوازن وشرب الماء الفاتر وتجنب استخدام المضادات الحيوية دون استشارة طبيب مع مراقبة درجة الحرارة وقياسها كل 8 ساعات، فضلا عن أهمية ارتداء كمامة مناسبة عند المخالطة والتخلص منها بوضعها داخل كيس. 

 


 

 
 
 

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