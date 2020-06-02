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محافظ بنى سويف يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.4%

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 01:17 م
محافظ بنى سويف يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.4% محافظ بني سويف يعتمد النتيجة
بني سويف أيمن لطفي

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اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اليوم الثلاثاء نتيجة الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2019/2020، بنسبة بنجاح 99.49 % لطلبة النظامى، حيث تقدم للامتحان 44963 طالباً وطالبة خلال الفصل الدراسي الأول، حضر منهم 44738  طالباً وطالبة، فيما حصل 48 طالبا وطالبة على الدرجة النهائية، فيما بلغت نسبة النجاح لطلبة المنازل 95.71%، حيث تقدم للامتحان 886 طالبا حضر منهم 848 طالبا. 

كما اعتمد المحافظ نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 68.16 %، فيما بلغت نسبة النجاح لطلاب الإعدادية للمكفوفين 100%، فى حين بلغت نسبة النجاح للإعدادية المهنية للصم وضعاف السمع بنسبة 93%.

وتقدم محافظ بني سويف بالتهنئة لأولياء الأمور والطلاب بمناسبة النجاح والتفوق، متمنيا لهم دوام التفوق في السنوات المقبلة ،وفي الحياة العملية ، مؤكدا على أن الحفاظ على التفوق هو التحدي الحقيقي الذي ينبغي أن يضعه أبناؤنا نصب أعينهم، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تضع التعليم في مقدمة محاور الرؤية التنموية مصر 2030.

من جانبها، أوضحت سهام يوسف وكيل مديرية  التربية والتعليم في بيان أنه نظرا للظروف والتداعيات الخاصة بجائحة كورونا لم يتسن عقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني، وتم إستبدالها بالمشروعات البحثية التي قدمها الطلاب طبقا لتعليمات وقرارات الوزارة، لافتة إلى أن المجموع النهائي تم احتسابه على أساس حصول الطالب على" 140 درجة " في مقابل تقديمه للمشروع البحثى، والتى تم إضافتها (140 درجة) إلى مجموعه فى نتيجة  الفصل الدراسى الأول. 

محافظ بني سويف يعتمد النتيجة (1)
محافظ بني سويف يعتمد النتيجة (1)

 

محافظ بني سويف يعتمد النتيجة (2)
محافظ بني سويف يعتمد النتيجة (2)

 

محافظ بني سويف يعتمد النتيجة (3)
محافظ بني سويف يعتمد النتيجة (3)

 

محافظ بني سويف يعتمد النتيجة (4)
محافظ بني سويف يعتمد النتيجة (4)

 

محافظ بني سويف يعتمد النتيجة (5)
محافظ بني سويف يعتمد النتيجة (5)

 

 

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