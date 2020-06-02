المنيا - حسن عبد الغفار

أكد اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، استمرار أعمال توريد محصول القمح للصوامع والشون الحكومية، بجميع مراكز المحافظة، حيث وصل إجمالى كمية الأقماح المحلية الموردة لموسم 2020 إلى 291205 طنا و896 كيلو، وذلك منذ بدء عمليات التوريد فى منتصف شهر أبريل الماضى، مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية وتنفيذ أعمال التعقيم والتطهير.

وتمكنت الحملات التموينية التى نظمتها مديرية التموين بمحافظ المنيا، ونجحت خلال شهر مايو الماضى، فى ضبط وتحرير 1620 مخالفة تموينية متنوعة، من خلال المرور على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، بالتعاون مع الجهات المعنية.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن المديرية ضبطت 1620 مخالفة تموينية متنوعة منها 1250 مخالفة للمخابز البلدية تنوعت بين 537 مخالفة لخبز ناقص الوزن، 127 مخالفة لخبر غير مطابق للمواصفات، 50 مخالفة لتوقف بعض المخابز بدون علم الجهات المعنية، 15 مخالفة لتصريف وتجميع دقيق بلدى مدعم، 33 مخالفة لعدم وجود سجلات، 488 مخالفة تموينية متنوعة، وفى مجال متابعة الأسواق 370 مخالفة تموينية 50 مخالفة لعدم الإعلان عن أسعار المنتجات، 26 مخالفة لمنتجات بدون تاريخ صلاحية، 18 مخالفة تتعلق بالمواد البترولية والطاقة، 68 مخالفة للحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، 16 مخالفة غش تجاري، 90 مخالفة لتجار تموينين ، 67 مخالفة تموينية متنوعة ، 35 مخالفة لوجود منتجات بدون فواتير مخالفة لأحكام قانون 113 .