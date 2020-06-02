محافظ القليوبية يتابع تشجير وتجميل ميدان وابور الثلج فى بنها.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أعمال تشجير وتجميل ميدان وابور الثلج، والتي يقوم بها مجلس مدينة بنها بالمجهودات الذاتية، يرافقه كل من اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد للمحافظة، وحمادة وهدان نائب رئيس مجلس مدينه بنها، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

ووجه المحافظ، بالمتابعة واستكمال أعمال النظافة والتجميل بكل الميادين الموجودة بالمدينة، ومراجعة الإنارة ومراعاة اللمسة الجمالية، خاصة بالمداخل والمخارج، موجها بتكثيف حملات الإشغالات لإزالة أي مخالفات تتسبب في عرقلة الحركة المرورية.

كما وجه المحافظ، بمتابعة منظومة رفع القمامة والعمل على مدار 24 ساعة، مشددا على تفعيل المتابعة والرقابة لرصد أي اشغالات للتصدي لها وإزالتها فورا.

وأكد "الهجان"، أنه لن يتراجع عن استعادة المظهر الحضاري وتسيير الحركة المرورية والقضاء علي كل مظاهر العشوائية بمنطقة كباري الرياح التوفيقي ووابور الثلج وعزبة السوق والحرس الوطني بمدينة بنها، وذلك استجابه لمواطني المحافظة والذين يتضررون من انتشار الباعة الجائلين في المنطقة بالكامل مما يسبب عرقلة الحركة المرورية.

جاء ذلك خلال المتابعة الدورية من المحافظ لتلك المنطقة بهدف تطهيرها وتجميلها وتسيير الحركة المرورية، حيث بدأ المحافظ اليوم جولته بتفقد منطقة كباري الرياح التوفيقي، وعزبة السوق وحرم الرياح التوفيقي حيث تم ازالة الباعة الجائلين بالمنطقة بالكامل والذين يفترشون بالطريق العام ويتسببون في ضيق الطريق وتكدسات الحركة المرورية كما تم تحرير محاضر لكل المخالفين.



تطوير منطقة وابور الثلج



خلال جولة المحافظ