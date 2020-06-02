اليوم السابع
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محافظ الفيوم يتفقد مستشفى طامية المركزى للتأكد من مستوى آداء الخدمة للمواطنين

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 05:12 م
محافظ الفيوم يتفقد مستشفى طامية المركزى للتأكد من مستوى آداء الخدمة للمواطنين محافظ الفيوم يتفقد مستشفى طامية للعزل
الفيوم - رباب الجالي

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تفقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، مساء اليوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، مستشفى طامية المركزى كأحد مستشفيات فحص حالات الاشتباه بفيروس كورونا، للتأكد من مستوى أداء الخدمة للمواطنين، وتوافر المستلزمات الطبية والعلاجية، بحضور الدكتورة أميمة عباس مدير مديرية الصحة بالفيوم.

قال الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، إن جولة المحافظ التفقدية لمستشفى طامية المركزى تأتى ضمن سلسلة الزيارات التفقدية، لعددٍ من المستشفيات التى تم تحديدها بنطاق المحافظة، سواء مستشفيات التشخيص والفحص أو مستشفيات العزل لمصابى فيروس كورونا المستجد، تفعيلاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس المحافظين الذى عُقد صباح أمس عبر الفيديو كونفرانس، بالمتابعة اليومية لتلك المستشفيات للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف المتحدث الرسمى أن المحافظ راجع توافر المستلزمات الطبية والأدوية ومتطلبات الحماية الشخصية للفرق الطبية، وإجراءات صرفها، وكذا إجراءات استقبال الحالات، فضلاً عن التأكد من التزام المستشفى بالإجراءات المتبعة فى استقبال الحالات وطرق الفحص وتوفير الرعاية.

كما التقى المحافظ عدداً من الأطباء والمواطنين المترددين على المستشفى، موجهاً بتوفير أدوات الحماية الشخصية لكافة العاملين بالمستشفى، وتوفير التدريب اللازم للأطباء وأطقم التمريض، كونهم خط الدفاع الأول لمواجهة فيروس كورونا، مشددًا على حسن معاملة المرضى وتوفير الرعاية المناسبة لهم.

وخلال لقائة بالأطقم الطبية، قدم محافظ الفيوم الشكر للأطباء والتمريض والعاملين بالمستشفى، مثمناً دورهم الهام والحيوى فى تلك المرحلة التى يمر بها العالم أجمع، لافتاً الى توفير كافة سبل الحماية الشخصية للحفاظ على سلامتهم.

الجدير بالذكر أنه تم تخصيص رقم "واتس أب" ٠١٥٥١٥٧٢١٥٥ لتلقى استفسارات وشكاوى المواطنين حول فيروس كورونا المستجد، يعمل على مدار 24 ساعة، وذلك بهدف التيسير على المواطنين، بالاضافة الى الخط الساخن الرئيسى 105 التابع لوزارة الصحة، والذى تم تدعيمه بالخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء 16528.
 

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محافظ الفيوم يتفقد مستشفى طامية للعزل

 

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محافظ الفيوم يتفقد مستشفى طامية للعزل

 

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محافظ الفيوم يتفقد مستشفى طامية للعزل

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