محافظ الفيوم يتفقد مستشفى طامية المركزى للتأكد من مستوى آداء الخدمة للمواطنين

تفقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، مساء اليوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، مستشفى طامية المركزى كأحد مستشفيات فحص حالات الاشتباه بفيروس كورونا، للتأكد من مستوى أداء الخدمة للمواطنين، وتوافر المستلزمات الطبية والعلاجية، بحضور الدكتورة أميمة عباس مدير مديرية الصحة بالفيوم.
قال الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، إن جولة المحافظ التفقدية لمستشفى طامية المركزى تأتى ضمن سلسلة الزيارات التفقدية، لعددٍ من المستشفيات التى تم تحديدها بنطاق المحافظة، سواء مستشفيات التشخيص والفحص أو مستشفيات العزل لمصابى فيروس كورونا المستجد، تفعيلاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس المحافظين الذى عُقد صباح أمس عبر الفيديو كونفرانس، بالمتابعة اليومية لتلك المستشفيات للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.
وأضاف المتحدث الرسمى أن المحافظ راجع توافر المستلزمات الطبية والأدوية ومتطلبات الحماية الشخصية للفرق الطبية، وإجراءات صرفها، وكذا إجراءات استقبال الحالات، فضلاً عن التأكد من التزام المستشفى بالإجراءات المتبعة فى استقبال الحالات وطرق الفحص وتوفير الرعاية.
كما التقى المحافظ عدداً من الأطباء والمواطنين المترددين على المستشفى، موجهاً بتوفير أدوات الحماية الشخصية لكافة العاملين بالمستشفى، وتوفير التدريب اللازم للأطباء وأطقم التمريض، كونهم خط الدفاع الأول لمواجهة فيروس كورونا، مشددًا على حسن معاملة المرضى وتوفير الرعاية المناسبة لهم.
وخلال لقائة بالأطقم الطبية، قدم محافظ الفيوم الشكر للأطباء والتمريض والعاملين بالمستشفى، مثمناً دورهم الهام والحيوى فى تلك المرحلة التى يمر بها العالم أجمع، لافتاً الى توفير كافة سبل الحماية الشخصية للحفاظ على سلامتهم.
الجدير بالذكر أنه تم تخصيص رقم "واتس أب" ٠١٥٥١٥٧٢١٥٥ لتلقى استفسارات وشكاوى المواطنين حول فيروس كورونا المستجد، يعمل على مدار 24 ساعة، وذلك بهدف التيسير على المواطنين، بالاضافة الى الخط الساخن الرئيسى 105 التابع لوزارة الصحة، والذى تم تدعيمه بالخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء 16528.
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