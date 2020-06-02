اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 يونيو 2020 01:44 م
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محافظ الفيوم: لجنة من الصحة والرقابة الإدارية لمتابعة خدمات المستشفيات

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 12:44 م
محافظ الفيوم: لجنة من الصحة والرقابة الإدارية لمتابعة خدمات المستشفيات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم
الفيوم رباب الجالي

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تفقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، مستشفى فيديمين بمركز سنورس كإحدى مستشفيات فحص حالات الاشتباه بفيروس كورونا، للتأكد من مستوى آداء الخدمة للمواطنين، وتوافر المستلزمات الطبية والعلاجية، فضلًا عن تفقد إحدى المستشفيات الخاصة بمدينة الفيوم، بحضور الدكتورة أميمة عباس مدير مديرية الصحة بالفيوم، والدكتور أحمد اللباد مدير إدارة العلاج الحر.

وقال الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، أن جولة المحافظ التفقدية تواصلت حتى الساعة الثالثة فجرًا، للتأكد من مدى آداء الخدمة الطبية والعلاجية للمواطنين، حيث إطمأن المحافظ على توافر المستلزمات الطبية والأدوية ومتطلبات الحماية الشخصية للفرق الطبية، وإجراءات صرفها، وكذا إجراءات استقبال الحالات.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن الجولة شملت إحدى المستشفيات الخاصة بمدينة الفيوم، للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والعلاجية، ومدى التزام المستشفى بالإجراءات المتبعة فى استقبال الحالات وطرق الفحص وتوفير الرعاية للمترددين عليها، مشيرًا أن المحافظ رصد تواجد سيدة مسنة رفضت المستشفى الكشف عليها، موجهًا باستدعاء الطبيب المناوب، كما وجه المحافظ أحد الأطباء المرافقين بالكشف على المريضة، وكذا توفير الرعاية الكاملة لها.

وخلال الجولة، شدد محافظ الفيوم على التزام الفرق الطبية، وحسن معاملة المرضى، وكذا وجه مديرية الصحة بتوفير التدريب اللازم للأطباء وأطقم التمريض، مشددًا على توافر أدوات الحماية الشخصية لكافة العاملين بالمستشفيات، كونهم خط الدفاع الأول لمواجهة فيروس كورونا.

ولفت المحافظ إلى تواصل تلك الزيارات للمستشفيات، تفعيلًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس المحافظين الذى عُقد صباح أمس عبر الفيديو كونفرانس، بشأن المتابعة المستمرة للمستشفيات التى تم تحديدها ضمن نطاق كل محافظة، سواء مستشفيات التشخيص والفحص أو مستشفيات العزل لمصابى فيروس كورونا المستجد.

وأشار المحافظ إلى تشكيل لجنة من الجهات ذات الصلة تضم مسئولين عن المحافظة، والصحة، والأمن الوطنى، والرقابة الإدارية، وغيرها من الجهات، لمتابعة كافة المستشفيات وخاصة مستشفيات العزل للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية ومتطلبات الحماية الشخصية، وإجراءات صرفها، وكذا إجراءات استقبال الحالات، ومتابعة انتظام حضور الأطقم الطبية، وتقديم الخدمة للمواطنين، مشددًا على أن المتابعة ستتكرر يوميًا، وإذا اقتضى الأمر تتكرر عملية المرور على المستشفيات عدة مرات خلال اليوم الواحد.


الفيوم

محافظة الفيوم

مديرية الصحة بالفيوم

مكافحة كورونا

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