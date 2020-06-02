اليوم السابع
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محافظ الغربية يقود حملة لرفع الإشغالات ومتابعة أعمال الرصف فى طنطا

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 04:46 م
محافظ الغربية يقود حملة لرفع الإشغالات ومتابعة أعمال الرصف فى طنطا محافظة الغربية يتابع أعمال الرصف بسبرباى
الغربية - عادل ضرة

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أنهى الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، منذ قليل، جولته التفقدية بحى أول طنطا وقرية سبرباى، والتى رافقه خلالها الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، واللواء شاكر يونس سكرتير عام المحافظة.

وشدد محافظ الغربية على رئيس حى أول طنطا بتكثيف حملات إزالة الاشغالات الموجودة بميدان المحطة وميدان ستوته، وكذلك فض الأسواق العشوائية، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التى اتخذتها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا .

كما وجه نائب المحافظ الغربية، بضرورة برفع القمامة الموجودة بالعجيزى وطريق شوبر، وتكثيف حملات النظافة على مدار اليوم ، الى جانب عمليات التطهير والتعقيم حفاظا على صحةً المواطنين .

كما تفقد محافظ الغربية ونائبه أعمال استكمال رصف طريق سبرباى، ووجه الدكتور أحمد عطا المهندس المسئول بسرعة الإنجاز فى اتمام الأعمال، مؤكدا المتابعة الميدانية لمشروعات الرصف الجارى تنفيذها بنطاق المحافظة للوقوف على معدلات ونسب التنفيذ وفق البرنامج الزمنى المحدد للانتهاء منها والعمل على رفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية لتحقيق السيولة المرورية .

من ناحيه أخرى، تواصل محافظة الغربية جهودها فى مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد ، حيث تم تشكيل لجنة الأزمات بالمحافظة لمواجهة تداعيات الفيروس.

وقال الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، إنه جار استحداث إدارة بكل جهة عمل لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس واتخاذ ما يلزم من اجراءات تجاه المخالفين بالتعاون مع مديرية الأمن، وإبلاغ مديرية الصحة بالمحافظة عن أى حالات اشتباه أو ظهور أعراض على أى من العاملين أو المترددين على جهة العمل.

وأشار محافظ الغربية، إلى تجهيز مقاعد وأماكن انتظار للمواطنين خارج المصالح الحكومية والشركات والبنوك وغيرها من جهات العمل، والزام كافة الجهات بالقيام بحملات تطهير يومية ، مع توفير الكمامات والقفازات والمطهرات وأجهزة قياس الحرارة، لافتا إلى اتخاذ إجراءات مشددة تجاه الجهات التى لا تتبع تلك الاجراءات وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 719 الصادر فى هذا الشأن.

وأكد د. رحمى، وضع ضوابط لنظام العمل بكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بنطاق المحافظة، والتى تشمل التشديد على العاملين بكافة جهات العمل بارتداء الكمامة والقفازات أثناء ساعات العمل وايقاف غير الملتزمين وإحالتهم للتحقيق وتوقيع عقوبات مشددة عليهم.

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محافظة الغربية يتابع أعمال الرصف بسبرباى
 
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محافظة الغربية يتابع أعمال الرصف بسبرباى
 
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محافظة الغربية يتابع أعمال الرصف بسبرباى

 

 


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