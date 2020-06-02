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محافظ الغربية: مبادرة وطنية لنشر الوعى وتأهيل الكوادر الشابة لمجابهة كورونا

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 11:49 ص
محافظ الغربية: مبادرة وطنية لنشر الوعى وتأهيل الكوادر الشابة لمجابهة كورونا الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية
الغربية - عادل ضرة

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كشف الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، فى بيان له عن تشكيل لجنة الأزمات لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد ، وتفعيل كافة الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار الفيروس .

وقال محافظ الغربية ، إنه تم الاتفاق خلال انعقاد اللجنة علي ضرورة تكثيف عمليات توعية المواطنين باطلاق مبادرة وطنية لنشر الوعي الصحي بمشاركة مديرية الصحة، وكذلك تدريب وتاهيل الكوادر الشابة كمدربين لتدريب وتشكيل فرق عمل للتوعية لمجابهة الفيروس.

وأكد "رحمي" علي ضرورة دعم جهود الدولة في مواجهة أزمة فيروس "كورونا"، خاصة في ظل الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد من خلال تكاتف كافة الجهات ، والتزام المواطنين بكافة الاجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس.

من ناحيه أخرى استعرض الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، بحضور نائبه الدكتور أحمد عطا ، عددا من الإجراءات التي اتخذتها المحافظة لمواجهة ازمة فيروس كورونا، وذلك خلال اجتماع مجلس المحافظين الذي عقد عبر تقنية الـ«فيديو كونفرانس» برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح محافظ الغربية ، أنه تم وضع خطة متكاملة لمجابهة فيروس كورونا المستجد ، شملت تنفيذ أعمال التطهير والتعقيم الوقائي بشكل يومي، مشيرا الي أن الحملات أسفرت عن تعقيم وتطهير 14 ألف و 737 منشاة حكومية وخدمية خلال الفترة من 16 مارس وحتي نهاية شهر مايو الماضي، بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، ومديرية الطب البيطري، بالإضافة لمؤسسات المجتمع المدني.

وأكد الدكتور طارق رحمي خلال الاجتماع ، أن حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة مستمرة بجميع مراكز ومدن المحافظة، حيث أسفرت تلك الحملات خلال الفترة من 16 مارس الماضي وحتي نهاية شهر مايو الماضي عن إزالة 507 حالة تعد علي أراضي زراعية على مساحة 25 فدانا و 8 قيراط و 8 سهم، وإزالة 375 مخالفة مباني على مساحة 51 ألف و 616 متر، وإزالة 215 حالة تعد علي أملاك الدولة علي مساحة 10 آلاف و 193 متر.

كما استعرض المحافظ موقف توافر المستلزمات الطبية والأدوية بالمستشفيات، وكذلك أرصدة السلع الغذائية والمواد البترولية، وموقف صرف منحة العمالة غير المنتظمة، الي جانب توريد كميات القمح والتي بلغت نسبتها 93.4% من المستهدف.

من ناحية أخرى، قال محافظ الغربية ، إنه تم توفير عدد من منافذ البيع المتنقلة بمراكز المحافظة، تشمل كافة أدوات النظافة والتعليم والكمامات والجوانتيات بأسعار مخفضة للمواطنين.

 


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لجنه ازمات لمواجهة كورونا

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فيروس كورونا

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