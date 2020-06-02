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محافظ الغربية: ضبط 15 شخصا خالفوا قرار ارتداء الكمامة بطنطا.. صور

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 07:24 م
محافظ الغربية: ضبط 15 شخصا خالفوا قرار ارتداء الكمامة بطنطا.. صور جانب من جولة محافظ الغربية
الغربية مصطفى عادل

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أجري الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية منذ قليل، جولة تفقدية بشوارع طنطا وكورنيش الاستاد وعدد من مواقف السيارات بمدينة طنطا، لمتابعة التزام السائقين والمواطنين بارتداء الكمامات، تنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية التى اتخذتها المحافظة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد .

 

رافق المحافظ خلال الجولة ابراهيم فايد رئيس مركز ومدينة طنطا ، وعادل داوود رئيس حي اول طنطا ومحمود عيسي رئيس حي ثان طنطا.

 

وأوضح محافظ الغربية، أنه تم ضبط 15 شخصا بمدينة طنطا، خالفوا قرار ارتداء الكمامة ، والمخالفات ما بين سيارات سرفيس وأجرة ، مشددا علي استمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية بالتنسيق مع الوحدات المحلية وإدارة المواقف والمرور لرصد السيارات المخالفة، وتوقيع الغرامات على المخالفين .

 

وأكد رحمي علي سحب تراخيص سيارات السرفيس والأجرة فى حال عدم التزام السائقين فيها بارتداء الكمامات أو فى حال السماح للمواطنين بالركوب دون ارتدائها.

 

يذكر أن الدكتور رحمي، أمر رئيس حي ثان طنطا باتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمة حيال بعض المحلات المخالفة لقرار. الغلق بشارع 306، وعلي الفور تم إحالة أصحابها للشرطه، كما تم غلق وتشميع إحدي المحلات بشارع الحلو .

 

من ناحيه اخرى أعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم، عن تشكيل لجنة خاصة بإجراء مقابلات للمتقدمين لفريق متطوعي الغربية "Gharbia Volunteers Team"، وذلك في اطار دعم رؤية مصر 2030 بتمكين الشباب والاستفادة من قدراتهم في مساعدة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة .

 

وتضم اللجنة محافظ الغربية رئيسا ، وعضوية كلا من اللواء شاكر يونس سكرتير عام المحافظ، وأحمد علي الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة، وناصر حسن إسماعيل وكيل وزارة التربية والتعليم، ومحمود نبيل ممتاز  بالمكتب الفني للمحافظ منسقا.

 

وأكد محافظ الغربية ، ان المقابلات ستتم بمقر ديوان عام المحافظة على مراحل ، وذلك في اطار التدابير الاحترازية لمواجهة كورونا ومراعاة لمنع التجمعات ، علما بأن باب التقديم مستمر حتي الآن ، وسيتم الاتصال بالمتقدمين تباعا.

 

من ناحيه اخرى من ناحيه اخرى تواصل محافظة الغربية جهودها في مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد ، حيث تم تشكيل لجنة الأزمات بالمحافظة لمواجهة تداعيات الفيروس.

 

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اخبار عاجله

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مخالفه عدم ارتداء الكمامات

طنطا

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