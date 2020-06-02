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محافظ الغربية: تشكيل لجنة لإجراء المقابلات لفريق متطوعى المحافظة

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 06:36 م
محافظ الغربية: تشكيل لجنة لإجراء المقابلات لفريق متطوعى المحافظة الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية
الغربية مصطفى عادل

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أعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم الثلاثاء، عن تشكيل لجنة خاصة بإجراء مقابلات للمتقدمين لفريق متطوعي الغربية  "Gharbia Volunteers Team"، وذلك في اطار دعم رؤية مصر 2030 بتمكين الشباب والاستفادة من قدراتهم في مساعدة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة .

 

وتضم اللجنة محافظ الغربية رئيسا، وعضوية كل من اللواء شاكر يونس سكرتير عام المحافظ، وأحمد علي الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة، وناصر حسن إسماعيل وكيل وزارة التربية والتعليم، ومحمود نبيل ممتاز بالمكتب الفني للمحافظ منسقا.

 

وأكد محافظ الغربية، أن المقابلات ستتم بمقر ديوان عام المحافظة على مراحل، وذلك في إطار التدابير الاحترازية لمواجهة كورونا ومراعاة لمنع التجمعات ، علما بأن باب التقديم مستمر حتي الآن، وسيتم الاتصال بالمتقدمين تباعا.

 

من ناحية أخرى تواصل محافظة الغربية جهودها في مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، حيث تم تشكيل لجنة الأزمات بالمحافظة لمواجهة تداعيات الفيروس.

 

وقال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، انه جاري استحداث إدارة بكل جهة عمل لمتابعة تنفيذ الاجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس واتخاذ ما يلزم من اجراءات تجاه المخالفين بالتعاون مع مديرية الامن، وابلاغ مديرية الصحة بالمحافظة عن اي حالات اشتباه أو ظهور أعراض علي اي من العاملين أو المترددين علي جهة العمل.

 

وأشار محافظ الغربية، إلي تجهيز مقاعد وأماكن انتظار للمواطنين خارج المصالح الحكومية والشركات والبنوك وغيرها من جهات العمل ، والزام كافة الجهات بالقيام بحملات تطهير يومية ، مع توفير الكمامات والقفازات والمطهرات واجهزة قياس الحرارة ، مشيرا الي اتخاذ اجراءات مشددة تجاه الجهات اللي لا تتبع تلك الاجراءات وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 719 الصادر في هذا الشأن.

 

وأكد "رحمي" علي وضع ضوابط لنظام العمل بكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بنطاق المحافظة، والتي تشمل التشديد على العاملين بكافة جهات العمل بارتداء الكمامة والقفازات أثناء ساعات العمل وايقاف غير الملتزمين واحالتهم للتحقيق وتوقيع عقوبات مشددة عليهم.

 

 


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