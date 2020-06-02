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محافظ الشرقية: الرقم المخصص لشكاوى المواطنين بفيروس كورونا استقبل 5 شكاوى

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 01:59 م
محافظ الشرقية: الرقم المخصص لشكاوى المواطنين بفيروس كورونا استقبل 5 شكاوى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن رقم الواتس آب (01550010070) والمخصص لتلقى شكاوى واستغاثات المواطنين فى حالة امتناع مستشفيات العزل الصحى عن استقبالهم لتلقى العلاج اللازم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، استقبل 5 شكاوى من المواطنين تفيد بعدم تمكنهم من دخول المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية وتلقى العلاج اللازم.

وكان محافظ الشرقية، قد أعلن عن تخصيص رقم واتس آب 01550010070، بالإضافة إلى الخط الساخن 16528 لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء والموقع الإلكترونى www.sharkia.gov.eg لتلقى شكاوى المواطنين بشأن جائحه كورونا، والتواصل الفورى مع الجهات المعنيه لمتابعه الشكاوى الواردة وحلها فورا.

وكانت غرفة الأزمات والكوارث بالديوان العام قد إستقبلت 5 شكاوى على رقم الواتس آب المخصص للتعامل مع جائحه كورونا لمواطنين أمام مستشفيات (أبوحماد - الأحرار - الصدر - ديرب نجم) لم يتمكنوا من الدخول للمستشفى لإجراء الفحوصات الطبيه وتلقى العلاج اللازم لفيروس كورونا.

على الفور تم الاتصال بالدكتور عصام فرحات بإدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بمديرية الصحة ليتواصل مع المواطنين أصحاب الشكاوى، واتخاذ اللازم لفتح المستشفيات أمامهم لتلقى الرعاية الطبية اللازمة للتعامل مع الفيروس.

قدم المواطنين الشكر لمحافظ الشرقية لاستجابته السريعة لهم وحل شكواهم وتمكنهم من دخول المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية وتلقى العلاج اللازم.


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