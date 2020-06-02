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محافظ الدقهلية: لابد من سرعة إنهاء تقنين الأوضاع وإزالة المخالفات فى المهد

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 02:57 م
محافظ الدقهلية: لابد من سرعة إنهاء تقنين الأوضاع وإزالة المخالفات فى المهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية
الدقهلية ـ شريف الديب

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عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اجتماعا اليوم مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري الإدارات لمناقشة إجراءات مواجهة فيروس كورونا وآخر مستجدات ملف تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة.  وأكد على ضرورة السرعة في إنهاء ملف تقنين الأوضاع والعمل كفريق واحد يضم كافة أعضاء الجهاز التنفيذي، ونسعى لتحقيق مركز متقدم على مستوى الجمهورية في هذا الشأن. 

 
وأكد محافظ الدقهلية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بأهمية منع التعديات على الأراضي من المهد حفاظا على موارد الدولة وعدم التقاعس في اتخاذ الإجراءات الفورية لمنع تفاقم المشكلة، ولفت إلى ضرورة متابعة أعمال رؤساء الوحدات القروية في إنهاء عقود التقنين. 
 
وأشار محافظ الدقهلية إلى ضرورة قيام كل رئيس وحدة محلية بوضع خطة عمل تتضمن أولويات العمل والبدء حسب اهميتها، وطالبهم ببذل المزيد من الجهد والعطاء مؤكدا أنه علينا أن نترك بصمة في مواقع عملنا بحسن الأداء. 
 
وأوضح محافظ الدقهلية أنه تم تشكيل لجنة بالاشراف المباشر منه ونائبه وبرئاسة السكرتير العام للمحافظة للمتابعة والمرور على كافة مستشفيات المحافظة وخاصة مستشفيات الفرز البالغ عددهم 28 مستشفى. 
 
حضر الاجتماع هيثم الشيخ نائب المحافظ، ومنال الغندور القائم بأعمال السكرتير العام للمحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الهيئات والإدارات المعنية.
 
 
 
 
 
 

الدقهلية

محافظ الدقهلية

مواجهة كورونا

تقنين أراضي الدولة

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