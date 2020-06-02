اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 02 يونيو 2020 05:26 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

محافظ الجيزة يتفقد 4 مستشفيات عزل لمصابى كورونا للوقوف على الخدمات

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 04:22 م
محافظ الجيزة يتفقد 4 مستشفيات عزل لمصابى كورونا للوقوف على الخدمات محافظ الجيزة يتفقد مستشفيات العزل
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أجرى محافظ الجيزة زيارة مفاجئة لمستشفيات ام المصريين وأمبابة العام والوراق المركزي والعجوزة للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية ومتطلبات الحماية الشخصية وإجراءات صرفها مع متابعة إجراءات استقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا وانتظام حضور الأطقم الطبية وتقديم الخدمة للمواطنين.
 
وأكد محافظ الجيزة علي تخصيص حوافز مادية للأطقم الطبية والتمريض لما يبذلونه من مجهودات وتضحيات في سبيل الحفاظ علي سلامة المواطنين مؤكدا انه بتضافر الجهود سوف نتمكن من المرور من تلك الجائحة الصعبة، كما أنه سيتم اتخاذ اجراءات فورية مشددة ضد أى مسئول بالمنظومة الصحية يتقاعس عن أداء عمله وواجبه بشأن تقديم الرعاية الطبية للمواطنين لافتا ان الظرف الراهن لا يتحمل وجود اي تقصير من اي فرد انطلاقا من المسئولية المجتمعية على الجميع.
 
وأوضح أنه سيتم تشخيص المريض الذي يشتبه في اصابته بكورونا وفي حال الحاجة إلي عمل مسحة له سيتم اجراءها مع تخصيص كارت متابعة لتلقي المريض العلاج اللازم وفقا لبروتوكول العلاج الذي اقرته وزارة الصحة.
 
وخلال الجولة استجاب المحافظ لشكوي مواطنة تتضرر من سوء حالة المريض الخاص بها حيث وجه المحافظ علي الفور مدير الشئون الصحية والأطباء بسرعة تلقيه العلاج اللازم موجها بتجميع البيانات الخاصة بهم لمتابعة الحالة حتي تمام الشفاء ، كما حرص علي الاستماع لشكاوي المرضي والتأكد من تلقيهم الخدمة الطبية والعلاج اللازم قائلا " كل شويه هاجي اطمن عليكم لحد ما تخفوا ".
 
 وأشار المحافظ إلى أنه تم تخصيص خط ساخن خاص بمحافظة الجيزة وهو 114 واخر لمديرية الشئون الصحية وهو 35714170  لتلقي شكاوي واستفسارات المواطنين للعلاج من كورونا .
 
وطمأن المحافظ المواطنين بأن العلاج والأدوية اللازمة متوفر بكميات كبيرة مشددا علي تسهيل عمل الاطقم الطبية والالتزام بالتعليمات ومساعدة الأطباء لضمان تلقي المرضي الخدمة الطبية في أسرع وقت  كما يجب مراعاة المسافات والإجراءات الاحترازية والوقائية حرصا علي السلامة العامة.
 
كما اكد المحافظ علي الأطقم الطبية علي ضرورة تقديم الخدمات الطبية علي حسب التشخيص للمريض والحالة الصحية له و سرعة اخد المسحة للمريض التي حالته تستدعي ذلك  مع مراعاة الشفافية والنزاهة في الخدمات الطبية المقدمة للمرضي وعدم التمييز بين أحد مشددا لا وساطه في العلاج فالجميع سواسية.
 
وشدد محافظ الجيزة علي جميع المستشفيات باستقبال الحالات القادمة بسيارات الاسعاف مشددا علي رؤساء الأحياء والمراكز بالمتابعة الجادة للمستشفيات والعمل علي حل اي معوقات قد تواجه المرضي الي جانب تنظيمهم ومراعاة المسافات بينهم حرصآ علي امن وسلامتهم ، موجها بإقامه سرادقات ومظلات امام المستشفيات لانتظار المرضي لحين انتهاء الاجراءات الخاصة بهم .
 
رافق المحافظ خلال جولته هند عبد الحليم نائب المحافظ والدكتور محمد منصور مدير الشئون الصحية ورؤساء أحياء جنوب وشمال والوراق.
 
محافظ الجيزة يتفقد مستشفيات العزل (2)
محافظ الجيزة يتفقد مستشفيات العزل

 
محافظ الجيزة يتفقد مستشفيات العزل (4)
محافظ الجيزة يتفقد مستشفيات العزل

محافظ الجيزة يتفقد مستشفيات العزل (5)
محافظ الجيزة يتفقد مستشفيات العزل 
 
محافظ الجيزة يتفقد مستشفيات العزل (6)
محافظ الجيزة يتفقد مستشفيات العزل 

محافظ الجيزة يتفقد مستشفيات العزل (7)
محافظ الجيزة يتفقد مستشفيات العزل 

محافظ الجيزة يتفقد مستشفيات العزل (8)
محافظ الجيزة يتفقد مستشفيات العزل 

محافظ الجيزة يتفقد مستشفيات العزل (9)
محافظ الجيزة يتفقد مستشفيات العزل 

محافظ الجيزة يتفقد مستشفيات العزل (1)
محافظ الجيزة يتفقد مستشفيات العزل 

محافظ الجيزة يتفقد مستشفيات العزل (10)
محافظ الجيزة يتفقد مستشفيات العزل 

محافظ الجيزة يتفقد مستشفيات العزل (11)
محافظ الجيزة يتفقد مستشفيات العزل 

محافظ الجيزة يتفقد مستشفيات العزل (12)
محافظ الجيزة يتفقد مستشفيات العزل 

محافظ الجيزة يتفقد مستشفيات العزل (13)
محافظ الجيزة يتفقد مستشفيات العزل 

محافظ الجيزة يتفقد مستشفيات العزل (14)
محافظ الجيزة يتفقد مستشفيات العزل 

محافظ الجيزة يتفقد مستشفيات العزل (15)
محافظ الجيزة يتفقد مستشفيات العزل 

محافظ الجيزة يتفقد مستشفيات العزل (16)
محافظ الجيزة يتفقد مستشفيات العزل 

 


الجيزة

مستشفيات العزل

الحجر الصحي

كورونا

فيروس كورونا

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ الجيزة: إلغاء الإجازات للأطباء والتمريض وكل العاملين بالمنظومة الصحية

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 01:57 م

محافظ الجيزة يتفقد مستشفى أم المصريين والعجوزة للتأكد من توافر المستلزمات الطبية

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 01:44 م

محافظ الجيزة: إزالة 16 عقارا مخالفا واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين..صور

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 10:50 ص

محافظة الجيزة تزيل برجا سكنيا بالطالبية.. وفتح 4 جراجات بالدقى

الإثنين، 01 يونيو 2020 06:44 م

محافظ الجيزة: إطلاق خط ساخن للرد على استفسارات المواطنين حول كورونا

الإثنين، 01 يونيو 2020 06:17 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مصادر: قرار وشيك بإلغاء الصحة للحجر الصحى للقادمين من الخارج

مصادر: قرار وشيك بإلغاء الصحة للحجر الصحى للقادمين من الخارج

السيسى يجتمع بمدبولى وعامر ويوجه بمواصلة اتخاذ الإجراءات لتحسين مؤشرات الاقتصاد

السيسى يجتمع بمدبولى وعامر ويوجه بمواصلة اتخاذ الإجراءات لتحسين مؤشرات الاقتصاد

وفاة الفنان على عبد الرحيم "سامبو شمس الزناتى" عن عمر 59 عاما

وفاة الفنان على عبد الرحيم "سامبو شمس الزناتى" عن عمر 59 عاما

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 2-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 2-6-2020

الجريدة الرسمية تنشر قرار الحكومة بتقنين أوضاع 70 كنيسة ومبنى تابعاً

الجريدة الرسمية تنشر قرار الحكومة بتقنين أوضاع 70 كنيسة ومبنى تابعاً

قطر تسجل 1826 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. والإجمالى يتخطى 60 ألفا

قطر تسجل 1826 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. والإجمالى يتخطى 60 ألفا

السودان يطالب مجلس الأمن تشجيع الأطراف المعنية بسد النهضة الامتناع عن إجراءات أحادية

السودان يطالب مجلس الأمن تشجيع الأطراف المعنية بسد النهضة الامتناع عن إجراءات أحادية

وقف 8 شركات بالعاشر من رمضان عن العمل لعدم تطبيق إجراءات الوقاية من كورونا

وقف 8 شركات بالعاشر من رمضان عن العمل لعدم تطبيق إجراءات الوقاية من كورونا

نقل الفنانة رجاء الجداوى للعناية المركزة فى العزل الصحى بالإسماعيلية

نقل الفنانة رجاء الجداوى للعناية المركزة فى العزل الصحى بالإسماعيلية

الصحة ترسل تسعيرة علاج كورونا للمستشفيات الخاصة.. والغلق عقوبة المخالفين

الصحة ترسل تسعيرة علاج كورونا للمستشفيات الخاصة.. والغلق عقوبة المخالفين

الشاعر أحمد تيمور يعلن إصابته بكورونا: عزومة واحدة السبب

الشاعر أحمد تيمور يعلن إصابته بكورونا: عزومة واحدة السبب

ضبط المتهمين بضرب شاب من ذوى الإحتياجات والاستهزاء به على تيك توك

ضبط المتهمين بضرب شاب من ذوى الإحتياجات والاستهزاء به على تيك توك

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة