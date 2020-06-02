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محافظ الجيزة يتفقد مستشفى أم المصريين والعجوزة للتأكد من توافر المستلزمات الطبية

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 01:44 م
محافظ الجيزة يتفقد مستشفى أم المصريين والعجوزة للتأكد من توافر المستلزمات الطبية محافظ الجيزة يتفقد مستشفى أم المصريين والعجوزة
كتب سيد الخلفاوى

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أجرى اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة زيارة مفاجئة لمستشفى أم المصريين العام للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية ومتطلبات الحماية الشخصية وإجراءات صرفها مع متابعة إجراءات استقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا وانتظام حضور الأطقم الطبية وتقديم الخدمة للمواطنين. 
 
وأكد محافظ الجيزة أنه سيتم اتخاذ إجراءات فورية مشددة ضد أى مسئول يتقاعس عن أداء عمله وواجبه بشأن تقديم الرعاية الطبية للمواطنين.
 
كما تفقد محافظ الجيزة مستشفي العجوزة للتأكد من تقديم الرعاية الصحية لمرضى فيروس كورونا ويؤكد على تقديم الدعم الكامل للأطقم الطبية لأداء واجبها على أكمل وجه. 
 
كان أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عن تخصيص خط ساخن يتم تفعيله على مدار الـ 24 ساعة لمتابعة استفسارات وشكاوى المواطنين بشأن العلاج من فيروس كورونا حيث تم تخصيص أرقام 114 الخاصه بمحافظة الجيزة  35714170 الخاص بمديرية الشئون الصحية بالجيزة وذلك للتسهيل على المواطنين.
 
وأكد محافظ الجيزة أنه سيتابع على مدار اليوم أى شكاوى ترد عبر الخطوط الساخنة للتأكد من التعامل الفورى مع أية حالات اشتباه، لافتا إلى أن الخطوط ستساهم فى تخفيف الضغط على الخط الساخن الرئيسى 105 التابع لوزارة الصحة.
 
كان وجه رئيس الوزراء المحافظين اليوم بتخصيص خط ساخن فى كل محافظة، يتم تفعيله على مدار الـ 24 ساعة، لمتابعة استفسارات وشكاوى المواطنين، بشأن العلاج من فيروس كورونا، وأن يقوم كل محافظ بنفسه بمتابعة أى شكاوى ترد عبر هذا الخط الساخن، ولاسيما فى حالة رفض أى مستشفى تابعة للمحافظة دخول حالات مصابة إليها، قائلا: "هذه المرحلة الحرجة تقتضى تدخلكم شخصياً"، مشيراً إلى ضرورة اتخاذ إجراءات مشددة لمتابعة عمل كل خط ساخن، باعتبار أن خط كل محافظة سيشكل نقطة وصول أسرع لطالب الشكوى أو الحالة، كما سيسهم فى تخفيف الضغط على الخط الساخن الرئيسى 105 التابع لوزارة الصحة، الذى تم تدعيمه بالخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء.
 
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كورونا

الجيزة

مستشفى العجوزة

إصابات كورونا

اخبار مصر

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