محافظ الجيزة: إلغاء الإجازات للأطباء والتمريض وكل العاملين بالمنظومة الصحية

كتب سيد الخلفاوى

عقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة لقاء مع مديرى المستشفيات العامة والمركزية والصدر على مستوى المحافظة للوقوف على خطه العمل خلال المرحلة المقبلة وكيفية التعامل مع جائحة كورونا.

حيث قرر محافظ الجيزة إلغاء أى إجازات للأطقم الطبية والتمريض وكل العاملين بالمنظومة الصحية خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا أن العاملين فى المنظومة الصحية الان هم بمثابة الجنود و من غير المسموح أن يتغيب جندى عن ساحه المعركه خاصه فى الظروف التى تمر بها الدولة الآن.

وأكد المحافظ على تشكيل لجان بالتنسيق مع عددا من الجهات للمرور اليومى على المستشفيات للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية وانتظام حضور الأطقم الطبية وصرف الأدوية.

ووجه محافظ الجيزة بإستقبال الحالات على مدار 24 ساعة وعدم رفض دخول أى حالة مرضية قائلا " لا تغلقو أبوابكم أمام أى مريض فانتم السند له" والتأكيد على متابعة أسر العزل المنزلى ووصول العلاج لهم مشيرا إلى أن تشكيل اللجان سيتم بإشراف القيادات التنفيذية بالمحافظة لمتابعة الإجراءات على أرض الواقع والمرور على كافة المستشفيات ومستشفيات العزل بنطاق المحافظة وإعداد تقارير يومية للوقوف على الحالة العامة للمستشفيات ومتابعة أوجه القصور والسلبيات للتعامل الفورى معها وحلها فى أسرع وقت ممكن.

كما شدد المحافظ على ضرورة التعامل بحزم وبقوة صارمة مع أى متقاعس بالمنظومة الصحية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله مؤكدا على تقديم كافة أوجه الدعم للأطقم الطبية باعتبارهم خط الدفاع الأول لمواجهة الفيروس.

ووجه محافظ الجيزة وكيل وزارة الصحة ومديرى المستشفيات بالتأكد من توافر كافة المستلزمات الطبية والوقائية للأطقم الطبية لتمكينهم من اداء واجبهم علي اكمل وجه والحفاظ علي سلامتهم مع التشديد علي تخصيص أسرة للعزل الصحي بالمستشفيات للأطقم الطبية والتمريض للتعافى فى حال إصابتهم بفيروس كورونا.

وشدد راشد على تطبيق البروتركول العلاجي الذى أقرته وزارة الصحة بحزم فيما يخص الحالات البسيطة التي لا تحتاج سوى للعزل المنزلى والعلاج أو الحالات المتوسطة والحرجة والتي تستلزم تواجد في المستشفى مع التأكيد علي عدم تفضيل مواطن على مواطن والتعامل بسواسية دون أى محسوبيات، مؤكدا على أهمية تخصيص معاونين بكل مستشفي لاستقبال المريض والتخفيف عنه مع التعامل الجيد مع المريض والاهتمام بالدعم النفسي له لما لذلك من اهمية فى زيادة معدل الشفاء.

ووجه المحافظ مديرى المستشفيات انه في حال عدم وجود مكان للمريض داخل المستشفى نطاق اختصاصه يتم التنسيق علي الفور مع المديرية لتوجيه المريض لأقرب مستشفي لاستقباله بها لتوفير الرعاية الصحية له.

وأكد محافظ الجيزة على صرف حوافز مادية وكافة البدلات للأطقم الطبية وإطلاق أسماء الشهداء من الأطقم الطبية علي الشوارع والمدارس أسوه بشهداء الوطن من الجيش والشرطة لما يقدموه من تضحيات غالية فى سبيل سلامة المواطنين إضافة إلى التنسيق مع الأجهزة الأمنية لتوفير قوات تأمين داخل المستشفيات للأطقم الطبية لتوفير الجو الملائم لهم للقيام بعملهم على أكمل وجه.

وأشار المحافظ إلى أنه تفعيل خدمة الخط الساخن لتلقي استفسارات وشكاوي المواطنين حول كورونا وهو 114 الخاص بغرفة العمليات والازمات بالمحافظة ورقم 35714170 الخاص بمديرية الشئون الصحية بالجيزة وذلك للتسهيل على المواطنين.

ومن جانبه عرض الدكتور محمد منصور وكيل وزارة الصحة بالجيزة الموقف الحالي لمستشفيات العزل وابرز المعوقات التي تواجه الاطقم الطبية وخطة المديرية وغيرها من الاجراءات التي سيتم اتباعها خلال المرحلة المقبلة لافتا ان سيتم تخصيص ممرات داخل المستشفيات لاستقبال وعلاج مرضي كورونا بعيدا عن اماكن استقبال اي حالات مرضية اخري وذلك لتلاشي تفشي العدوي .