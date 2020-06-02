محافظ الجيزة: إزالة 16 عقارا مخالفا واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين..صور

كتب سيد الخلفاوى

تشهد محافظة الجيزة موجة شديدة لإزالة العقارات المخالفة سواء التى تم بناءِها بدون ترخيص أو المخالفة لشروط الترخيص او التى تقع على أراضي أملاك الدولة والتعديات على الأراضي الزراعية.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أنه تم اليوم إزالة 16عقار مخالف بأحياء الطالبية والهرم والوراق وأبو النمرس وكرداسة فى حملات أستمرت اليوم على مدار 12 ساعة، مشيرا إلى أنه تم اصطحاب المخالفين من خلال الأجهزة الأمنية إلى أقسام الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .

وأضاف محافظ الجيزة ان الأعمال شملت إزالة 5 عقارات مخالفة حتي سطح الأرض تتراوح ارتفاعاتها ما بين 4 الي 12 دور وتصل مساحات البعض منهم الى 1500 م تم بنائها بالمخالفة بمنطقة ترعة الإخلاص بحى الطالبية و إزالة 3 حالات بناء مخالف تتراوح ارتفاعاتها ما بين 3 إلى 5 أدوار بمنطقة المجزر الألى بحى الهرم .

وأشار محافظ الجيزة إلى أنه تم إزالة 4 عقارات مخالفة تصل ارتفاعاتها إلى 5 أدوار بمنطقة عاشور أبو خضر بمركز أبو النمرس لافتاً انه تم إزالة عقار يصل ارتفاعه إلى 9 أدوار بحى الوراق وازاله 3 عقارات مخالفة بمدينة كرداسة .

ووجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستعادة حقوق الدولة كاملة وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضي الدولة ومواجهة البناء المخالف بشكل رادع مشدداً على عدم الاكتفاء بإزاله المخالفات بل وضبط المخالف لكى ينال الأجراء القانونى.