اليوم السابع
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محافظ الإسماعيلية يقرر صرف مكافأة شهر للعاملين بمستشفى الصدر وأبو خليفة للحجر.. صور

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 12:28 ص
محافظ الإسماعيلية يقرر صرف مكافأة شهر للعاملين بمستشفى الصدر وأبو خليفة للحجر.. صور اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية
الإسماعيلية -فريق المحافظات

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أجرى اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية يرافقه المهندس أحمد عصام، نائب المحافظ واللواء جمال مسعود، السكرتير العام المساعد للمحافظة والدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة وعدد من الأطباء والمتخصصين ومجموعة من شباب الهلال الأحمر المتطوعين جولة تفقدية ليلا بمستشفى الصدر للاطمئنان على جاهزية المستشفى لاستقبال مصابى فيروس كورونا المستجد بعد أن تم تخصيصها لحجر الصحى المرضى إضافة إلى مستشفى أبوخليفة إلى جانب بيت الشباب الدولى على بحيرة التمساح والتى تم تخصيصها بطاقة 55 سرير.

وقال بيان لمحافظة الإسماعيلية، إن جولة محافظ الإسماعيلية، تنفيذًا لقرارات الرئيس السيسى، وقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن تكثيف وتفعيل كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التى أتخذتها الدولة لمواجهة تداعيات فيروس "كورونا" المستجد وحماية للمواطنيين من انتشار المرض.

وتم الانتهاء من تجهيز مستشفى الصدر بالإسماعيلية، بالكامل بطاقة 60 سرير تم تخصيصها للعزل الطبى للمرضى منها 12 سرير للعناية المركزة وذلك فضلًا عن مستشفى أبوخليفة السابق تخصيصها لمرضى الكورونا بطاقة 127 سرير.

وخلال الزيارة تفقد محافظ الإسماعيلية، ومرافقوه من القيادات أقسام الاستقبال والطوارىء وغرف العزل الداخلى للاطمئنان على تمام جاهزيتها لاستقبال الحالات.

وأشاد محافظ الإسماعيلية، خلال الزيارة بجهود جميع الأطباء وأطقم التمرض والعاملين والإداريين وأمر بصرف مكافأة مالية بواقع راتب شهر لجميع العاملين بمستشفى الصدر ومستشفى أبوخليفة تقديرًا لمجهوداتهم.

 

 

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