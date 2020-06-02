محافظ الإسكندرية: نحن فى حالة حرب مع الوباء.. ومسئوليتنا كاملة فى متابعة المستشفيات

كتب أحمد عرفة

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن اجتماع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى مع المحافظين تطرق إلى أزمة تفشى فيروس كورونا وضرورة التعامل بمنتهى القوة مع تلك الأزمة والتأكيد على أننا في حالة حرب في التصدي لهذا الوباء، وضرورة أن يكون هناك متابعة دورية من قبل المحافظين على طرق التصدي للفيروس.



وأضاف محافظ الإسكندرية، في تصريحات لبرنامج المواجهة المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن رئيس الوزراء أكد أن مسؤولية المحافظين متابعة التشخيص والعلاج في المستشفيات، والمرور بشكل مستمر على مستشفيات العزل للاطمئنان على المرضى، متابعا: نحن في حالة حرب مع الوباء، ومسؤليتنا كاملة في متابعة المستشفيات.



وتابع اللواء محمد الشريف، أن رئيس الوزراء أكد ضرورة، ألا يوجد قصور للمترددين على المستشفيات، وضرورة تشكيل لجنة للمرور على المستشفيات ومتابعة توافر العلاج والمستلزمات الطبية، وانتظام حضور الطواقم الطبية والإدارية، تسليم الحقائب العلاجية لحالات المخالطين والمشتبه في إصاباتهم، بجانب إجراءات حاسمة لأى مقصر في عمله، تخصيص رقم ساخن في كل محافظة لتلقى البلاغات الخاصة بالإصابة بكورونا.

وفى وقت سابق قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن رئيس الحكومة أكد على كافة المحافظين أن مصر فى حالة حرب مع كورونا والأسبوعين المقبلين هما الذروة ولا يجب أن يكون هناك أى تقصير فى متابعة الحالات المرضية أو المترددين على المستشفيات، مشدداً على توقيع العقوبة الحاسمة والصرامة مع المقصرين.



وأضاف "الشريف أن رئيس الحكومة شدد على ضرورة أرتداء المواطنين الكمامات وتوقيع العقوبة الصارمة على المخالفين.



وأكد محافظ الإسكندرية، أن هناك توجيهات من قبل رئيس الحكومة بتشكيل لجنة تتابع الأوضاع الصحية بكل دقة وترفع تقرير يومي، وتابع:"نحن فى مرحلة مش هينفع فيها أى إهمال أو تقصير"، مشدداً على أن سلامة المواطن وصحته المواطنين مسئولينا أمام ربنا، ولن يكون هناك أى تقصير فيها.