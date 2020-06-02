محافظ أسوان : مرضى الغسيل الكلوى يتلقون علاجهم بمستشفى التأمين

أسوان – عبد الله صلاح – صلاح المسن

أكد اللواء أشرف عطيه محافظ أسوان في تصريحات صحفية حرصه علي تلقي مرضي الغسيل الكلوي علاجهم في مقر وحده الغسيل الكلوي بمستشفى التأمين الصحي بأسوان حيث أن لها مداخل ومخارج منفصلة تماماً عن أماكن وغرف العزل.

كما شدد محافظ أسوان علي إداره المستشفى باتخاذ كافة الاجراءات الإحترازيه والوقائية ورفع حاله الإستعداد القصوى مع توفير سبل الراحه لحماية المرضي وتلقيهم علاجهم بكل سهوله ويسر..

وأضاف أنه يتابع خطوه بخطوه تفاعل المواطنين ومتطلباتهم سواء من خلال صفحات التواصل الاجتماعي أو على الخط الساخن 114 ، وأيضاً خطوط الواتس آب بأرقام 01149730943 ، و01278655167 ، و01091565955

جاء ذلك تاكيدا علي الإهتمام والمتابعة الدؤوبة لكل ما يؤرق أهالينا من مرضي الغسيل الكلوي ومصيرهم في العلاج وكيفيه تلقيهم جلسات الغسيل الكلوي بمستشفى التأمين الصحي بعد أن أصدر محافظ أسوان قرارا بتحويلها الي مستشفي العزل، ومن خلال دراسته الجيده لوضع المستشفى عامه وقسم الغسيل الكلوي خاصه

كان قد أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أنه سيتم تخصيص مستشفى التأمين الصحى بمدينة أسوان لإستقبال وخدمة مرضى فيروس كورونا بكامل طاقتها بإجمالى 80 سرير على أن يتم تحويل جميع المرضى المتواجدين بكافة أقسام المستشفي والذين يعنون من أمراض أخرى غير فيروس كورونا إلى مستشفي أسوان الجامعى لإستكمال وتلقى الرعاية الطبية والعلاجية المطلوبة حيث تصل السعة السريرية الحالية للمستشفي إلى 415 سرير ، بالإضافة إلى 300 سرير آخر بعد إنهاء مشروعات التوسعات الجارية .

وأضاف أنه بالتوازى سيتم إستقبال و حجز حالات الإصابة الإيجابية بكورونا فى مستشفيات الصدر والحميات وغرب أسوان بدائرة مدينة ومركز أسوان ، بجانب أبو سمبل الدولى ، وأيضاً الحميات ونصر النوبة المركزى ، ودراو المركزى ، بالإضافة إلى الصدر وكوم أمبو المركزى ، فضلاً عن صدر وحميات إدفو والسباعية المركزى ، فى حين سيتم تحويل الحالات الحرجة إلى مستشفى أسوان العزل بالصداقة الجديدة وهو الذى سيساهم فى توفير الخدمة العلاجية لمواطنى المحافظة بالشكل المطلوب .