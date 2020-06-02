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محافظة الأقصر: توفير آلاف من مهمات الوقاية لعمال النظافة لحمايتهم من العدوى

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 03:52 م
محافظة الأقصر: توفير آلاف من مهمات الوقاية لعمال النظافة لحمايتهم من العدوى عمال النظافة وتوفير آلاف المهمات
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلنت محافظة الأقصر، أنه بشأن ما أثاره البعض بخصوص عدم توزيع مهمات الوقاية الخاصة بعمال النظافة بالمحافظة، فإنه يلزم التنويه أنه في تاريخ 10 إبريل 2020، قامت محافظة الأقصر، بتوزيع ملابس جديدة ومهمات وقاية للعاملين بقطاع النظافة على مستوى المراكز والمدن التابعة للمحافظة، وذلك كإجراء احترازي ووقائي وحرصاً على سلامتهم وحمايتهم من الأخطار التي قد يتعرضون لها أثناء عملهم.

وأضافت محافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه تلك المهمات المقدمة لعمال النظافة شملت مايلى:- (تم شراء زي كامل لعمال النظافة بعدد 4000 بدلة عمال (2 قطعة) بمقاسات مختلفة - 4000 جوانتي - 2000 كذلك (حذاء برقبة) للعمال - 2000 نظارة بيضاء - 100 جركن كلور 10 لتر استخدام شخصي للعمال - تم تسليم "ماسكات" لهم)، وسبق وأن تم نشر بيان إعلامي بذلك على الصفحة الرسمية للمحافظة في نفس يوم التسليم بتاريخ 10 إبريل 2020.

وأكدت محافظة الأقصر، على أنها تتمنى أن يعاونها أبناء المحافظة الأوفياء في إبداء الملاحظات لأي قصور بما يصب في مصلحة الصالح العام، متمنيين السلامة للجميع، وتقدمت المحافظة بجزيل الشكر والعرفان على إهتمام المواطنين بعمال النظافة ودعمهم ووقايتهم من العدوى.

وكان قد قاد اللواء محمد صحصاح وكيل الوزارة رئيس مركز ومدينة البياضية بمحافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، جولة للمرور على المبانى الحكومية التابعة للمدينة، بغرض التأكد من تتفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بإرتداء جميع العاملين للكمامات داخل مقرات العمل، وذلك في إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، بالمرور اليومى لمتابعة إلتزام الموظفين بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

كما تمت خلال الجولات التفقدية متابعة أعمال رش وتعقيم وتطهير المبانى والمكاتب التابعة للمدينة، وذلك استكمالاً للإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حيث شارك في الحملة سكرتير المدينة جمال مرعزى، وعمال مجلس المدينة، كما قامت قريه الحبيل بعمل إجراءات المتابعة بالقرية برئاسة محمد إبراهيم رئيس القرية، وقرية البغدادي برئاسة مصطفى على رئيس القرية، وقرية الروافعه برئاسة أحمد خليل رئيس القرية، وتم المرور للمتابعه للتأكد من إتخاذ الإجراءات الوقائية.

 


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