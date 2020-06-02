اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 02 يونيو 2020 06:22 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مجلس مدينة الغردقة يزيل 300 متر تعد على أراضى الدولة وبناء مخالف.. صور

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 04:47 م
مجلس مدينة الغردقة يزيل 300 متر تعد على أراضى الدولة وبناء مخالف.. صور جانب من حملة الازالة
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن مجلس مدينة الغردقة، استمرار حملات الإزالة الفورية لأى تعديات على أراضى الدولة، أو مبانى مخالفة، حيث تمت إزالة 300 متر تعديات على أراضى الدولة، وكذلك إزالة مبنى مخالف بمدينة الغردقة.

من جانبه، قال اللواء عاطف وجدى، رئيس مدينة الغردقة ، إن استمرار لإزالة جميع التعديات التى تعوق حركة المرور والمشاة وأعمال التطوير والمتعدى على أملاك الدولة بشوارع المحافظة والتصدى لأى حالة تعد على ممتلكات الدولة، تمت إزالة مبانى تعد على أملاك الدولة بمنطقه السلام بمساحة 300 متر وهى عباره عن مبانى بالطوب الأبيض وتمت الإزالة ومصادرة الطوب ونقله إلى المقابر. 

وأكد رئيس مدينة الغردقة، تكثيف حملات الإزالة بكافة أشكال الإشغالات التى تعوق حركة المار وتوسعة الشوارع والقضاء على كافة الإشغالات مشددا بتنفيذ قرارات إزالة فورية للمبانى المخالفة والتى تعوق حركة التنظيم والتعدى على أملاك الدولة.

كان أعلن مجلس مدينة الغردقة، بمحافظة البحر الأحمر، الخميس الماضى عن إزالة فورية للتعدى على أملاك الدولة بأحد مناطق حى جنوب الغردقة، وذلك تنفيذا لتعليمات التنمية المحلية واللواء عمرو خنفي، محافظ البحر الأحمر بالتعامل الفورى والسريع مع أى تعديات على أملاك الدولة دون وجه حق

وأكد اللواء عاطف وجدى، رئيس مدينة الغردقة، على رؤساء الاحياء ومدير المتابعة الميدانية المرور الدورى وعلى مداراليوم للتصدى بقوه لأى حالة تعدىعلى املاك الدولة البناء العشوائى .

وأضاف أن بالمتابعة الميدانية بدائرة حى جنوب الغردقة تلاحظ قيام أحد المواطنين بالبناء العشوائى والتعدى على أملاك الدولة بمنطقة الكهف بمساحة 250م وعلى الفور تمت الإزالة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية .

 

2
 

IMG_5787
 
 

 


البحر الاحمر

اخبارمصر

الغردقة

ازالة التعديات علي اراضي الدولة

بناء مخالف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تركى آل الشيخ: أخيرًا الاستقالة اتقبلت.. ويانحلة لا تقرصينى ولا عايز عسلك منك

تركى آل الشيخ: أخيرًا الاستقالة اتقبلت.. ويانحلة لا تقرصينى ولا عايز عسلك منك

مصادر: قرار وشيك بإلغاء الصحة للحجر الصحى للقادمين من الخارج

مصادر: قرار وشيك بإلغاء الصحة للحجر الصحى للقادمين من الخارج

السيسي يطلع علي جهود القطاع المصرفي لاحتواء تداعيات كورونا

السيسي يطلع علي جهود القطاع المصرفي لاحتواء تداعيات كورونا

وفاة الفنان على عبد الرحيم "سامبو شمس الزناتى" عن عمر 59 عاما

وفاة الفنان على عبد الرحيم "سامبو شمس الزناتى" عن عمر 59 عاما

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 2-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 2-6-2020

الجريدة الرسمية تنشر قرار الحكومة بتقنين أوضاع 70 كنيسة ومبنى تابعاً

الجريدة الرسمية تنشر قرار الحكومة بتقنين أوضاع 70 كنيسة ومبنى تابعاً

قطر تسجل 1826 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. والإجمالى يتخطى 60 ألفا

قطر تسجل 1826 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. والإجمالى يتخطى 60 ألفا

السودان يطالب مجلس الأمن تشجيع الأطراف المعنية بسد النهضة الامتناع عن إجراءات أحادية

السودان يطالب مجلس الأمن تشجيع الأطراف المعنية بسد النهضة الامتناع عن إجراءات أحادية

وقف 8 شركات بالعاشر من رمضان عن العمل لعدم تطبيق إجراءات الوقاية من كورونا

وقف 8 شركات بالعاشر من رمضان عن العمل لعدم تطبيق إجراءات الوقاية من كورونا

نقل الفنانة رجاء الجداوى للعناية المركزة فى العزل الصحى بالإسماعيلية

نقل الفنانة رجاء الجداوى للعناية المركزة فى العزل الصحى بالإسماعيلية

الصحة ترسل تسعيرة علاج كورونا للمستشفيات الخاصة.. والغلق عقوبة المخالفين

الصحة ترسل تسعيرة علاج كورونا للمستشفيات الخاصة.. والغلق عقوبة المخالفين

الشاعر أحمد تيمور يعلن إصابته بكورونا: عزومة واحدة السبب

الشاعر أحمد تيمور يعلن إصابته بكورونا: عزومة واحدة السبب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة