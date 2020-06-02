مجلس مدينة الغردقة يزيل 300 متر تعد على أراضى الدولة وبناء مخالف.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن مجلس مدينة الغردقة، استمرار حملات الإزالة الفورية لأى تعديات على أراضى الدولة، أو مبانى مخالفة، حيث تمت إزالة 300 متر تعديات على أراضى الدولة، وكذلك إزالة مبنى مخالف بمدينة الغردقة.

من جانبه، قال اللواء عاطف وجدى، رئيس مدينة الغردقة ، إن استمرار لإزالة جميع التعديات التى تعوق حركة المرور والمشاة وأعمال التطوير والمتعدى على أملاك الدولة بشوارع المحافظة والتصدى لأى حالة تعد على ممتلكات الدولة، تمت إزالة مبانى تعد على أملاك الدولة بمنطقه السلام بمساحة 300 متر وهى عباره عن مبانى بالطوب الأبيض وتمت الإزالة ومصادرة الطوب ونقله إلى المقابر.

وأكد رئيس مدينة الغردقة، تكثيف حملات الإزالة بكافة أشكال الإشغالات التى تعوق حركة المار وتوسعة الشوارع والقضاء على كافة الإشغالات مشددا بتنفيذ قرارات إزالة فورية للمبانى المخالفة والتى تعوق حركة التنظيم والتعدى على أملاك الدولة.

كان أعلن مجلس مدينة الغردقة، بمحافظة البحر الأحمر، الخميس الماضى عن إزالة فورية للتعدى على أملاك الدولة بأحد مناطق حى جنوب الغردقة، وذلك تنفيذا لتعليمات التنمية المحلية واللواء عمرو خنفي، محافظ البحر الأحمر بالتعامل الفورى والسريع مع أى تعديات على أملاك الدولة دون وجه حق.

وأكد اللواء عاطف وجدى، رئيس مدينة الغردقة، على رؤساء الاحياء ومدير المتابعة الميدانية المرور الدورى وعلى مداراليوم للتصدى بقوه لأى حالة تعدىعلى املاك الدولة البناء العشوائى .

وأضاف أن بالمتابعة الميدانية بدائرة حى جنوب الغردقة تلاحظ قيام أحد المواطنين بالبناء العشوائى والتعدى على أملاك الدولة بمنطقة الكهف بمساحة 250م وعلى الفور تمت الإزالة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية .