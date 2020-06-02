متعاملون: الأردن يطرح مناقصة لشراء 120 ألف طن من القمح

رويترز

قال متعاملون أوربيون اليوم الثلاثاء، إن مشتري الحبوب الحكومي الأردني طرح مناقصة دولية لشراء 120 ألف طن من قمح الطحين الصلد للتوريد من مناشئ خيارية.

وأضافوا أن المناقصة تُغلق غدا الأربعاء الثالث من يونيو. وكان من المتوقع أن يطرح الأردن مناقصة جديدة بعدما لم ينفذ أي مشتريات في مناقصته السابقة للقمح في 28 مايو.

وكان قد قال تجار أن الأردن اشترى 120 ألف طن من علف الشعير للتوريد من مناشئ خيارية فى مناقصة دولية أُغلقت. واشترى الأردن الشعير على شحنتين حجم الواحدة 60 ألف طن من شركة التجارة جيصول فى النصف الأول من مايو. وجرى شراء الشحنة الأخرى البالغ حجمها 60 ألف طن بسعر 203.50 دولار للطن شاملا تكلفة الشحن للوصول فى النصف الثانى من يونيو.