اليوم السابع
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"ماونتن فيو" تشارك في مبادرة وزارة الهجرة "خلينا سند لبعض"

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 02:55 م
"ماونتن فيو" تشارك في مبادرة وزارة الهجرة "خلينا سند لبعض" عمرو سليمان - رئيس مجلس إدارة شركة ماونتن فيو
كتب أحمد حسن

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أعلنت شركة "ماونتن فيو"، المتخصصة في مجال التطوير العقاري، عن مشاركتها في حملة "خلينا سند لبعض" والتي أطلقتها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين، لمساعدة ومساندة وإعادة المواطنين المصريين العالقين بالخارج وتوفير احتياجاتهم، عقب تعليق حركة الطيران الدولي في مصر وجميع الدول في العالم، يأتي ذلك في ظل الظروف الاستثنائية الحالية وتضافر الجهود من القطاع الحكومي والخاص لمكافحة فيروس كورونا ودعم الجهات التي تأثرت أحوالهم في هذه الفترة،

ومن جانبه، أكد المهندس وائل لطفي عضو مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي للتسويق و الابتكار في ماونتن فيو، "ندرك التحدي الذي تفرضه علينا الفترة الراهنة، التي تتطلب التكاتف والتعاون بين جميع المؤسسات، والشركات والأفراد مع الحكومة المصرية في مختلف المبادرات، من أجل العبور بسلام من هذه المرحلة. كما نحرص في "ماونتن فيو" على تعزيز وتوفير كافة السبل وإحداث تأثير إيجابي في المجتمع وإسناد الجهود الوطنية الحالية من خلال التعاون مع وزارة الدولة للهجرة في مبادرة "خلينا سند لبعض" لدعم المصريين العالقين بالخارج وإرجاعهم بسلام".

كانت قد أطلقت "ماونتن فيو" سابقًا حملة "نحمي اللي بيحمونا" بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، والتي تهدف إلى إمداد المنظومة الصحية من الأطباء والتمريض بجميع المستلزمات الطبية والوقائية، وجمعت بالفعل تبرعات تصل إلى 21 مليون جنيه منذ إطلاقها في شهر مارس الماضي، كما زودت عدد 16 من مستشفيات الحميات بالدفعة الأولى من المستلزمات الطبية مثل مستشفى النجيلة المركزي في مرسى مطروح، والعجمي بالإسكندرية. وتوسيعًا لنطاق التبرعات، لم تقتصر مساهمة "ماونتن فيو" على التبرع المباشر فقط، بل تواصلوا مع العديد من الشركات والمؤسسات الأخرى لجمع المزيد من التبرعات، كما شجعت موظفيها والساكنين في مشروعاتها على المساهمة في الحملة.

 

 


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