وغرد هشام الدين - في صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) - قائلا "إن الوضع في الولايات المتحدة الأمريكية مضطرب جراء اندلاع الاحتجاجات في بعض المدن الأمريكية.. انتبهوا لأنفسكم وخذوا حذركم!".

وأعلنت بعض المدن الأمريكية بما فيها لوس أنجلوس وفيلادلفيا وأتلانتا فرض حظر التجول ابتداء من السبت الماضي؛ للسيطرة على المظاهرات الاحتجاجية ضد التعامل الوحشي للشرطة.
وتم فرض حظر التجول الليلي في مدينة لويس فيل بولاية كنتاكي الأمريكية وسط احتجاجات عنيفة نشبت في جميع أنحاء تلك البلاد.